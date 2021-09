Euroopa Liit ei toeta enam tänavalampide väljavahetamist

Aastal 2012. selgitati välja, et Eestis on üle 180 000 tänavavalgusti, millest paljud on naatriumlambid. Elektri kokkuhoidmiseks toetas Euroopa Liit uute LED-lampide paigaldamist, selgitab Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikoordinaator Eduard Sizov.

"Euroopa Liidu rahastusperiooodist 2014-2020 on eraldatud 43 miljonit tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks, kohalike omavalitsuste tarbeks. Tänaseks on eelarve kaetud. Rahastatud on 76 projekti. 30 on juba valmis, 46 on veel töös. Kokku rekonstrueeritakse selle raha eest 40 000 valgustuspunkti," ütles Sizov.

40 000 lambi pealt hoitakse kokku rohkem elektrit kui kulutavad 4500 keskmist majapidamist.

Tallinna Tehnikaülikooli valgustuslabori insener Toivo Varjas selgitab, et LED-lamp annab sama palju valgust poole või veel väiksema energiakuluga.

"Me näeme praegu välisvalgustuses kõrgrõhunaatriumvalgusteid võimsusega 125W ja 250W ja teinekord ka kõrgema võimsusega. LED-valgustid kergliiklusteedel on 15W v 30W võimsusega. Sõiduteedele võivad nad olla üle 100W võimsusega, aga valdavalt on kasutusel 50W või 60W võimsusega valgustid," sõnas Varjas.

Varjas toob näite, et Tallinna 65 000 lambist on välja vahetatud vaid 17 000. Eduard Sizov ütleb, et tõenäoliselt on 90- 100 000 naatriumvalgustit üle Eesti siiamaani kasutusel. Euroopa Liidu uuel rahastamisperioodil lampide vahetamiseks enam raha ei anta.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul tähendab see, et lampide väljavahetamise tempo langeb.

"Kui asendada lihtsalt naatriumvalgusti LED-valgustiga, siis see kindlasti tasub ennast mõne aastaga ära. See ei ole üldse küsimus. Küsimus on, et enamasti nende valgustite väljavahetamisega kaasneb ka mastide ja kaabelduse välja vahetamine. Kui need kulud ka liita sinna valgusti väljavahetamise kulude juurde lähevad need summad hoopis teiseks ja on tasuvusaeg sootuks pikem," ütles Tamm.

Kokku võib ühe valgusti vahetamisel kuluda 1000 eurot.

"Kui me nüüd jõuame selleni, et Tartus on kokku 15 000 valgustit, millest tänaseks on jämedalt ligi kolmandik välja vahetatud. Ehk siis 10 000 valgusti välja vahetamise hinna klass võib olla on 10 miljonit eurot, mis on äärmiselt suur raha meie investeeringute eelarve mõistes," märkis Tamm.

Tamm ütleb, et uued tänavavalgustid näiteks Veeriku ja Annelinna linnaosades on paigaldatud Euroopa Liidu toel. Kui toetuse asenduseks midagi ei leita, ei kao kuldne kuma ja sellega kaasnev energiakulu linnatänavatelt kuhugi.