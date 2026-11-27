Prantsusmaa majandusolukord on märgatavalt halvenenud ning riigi majanduslik seis on võrreldes teiste suuremate Euroopa riikidega muutumas üha kehvemaks. Prantsusmaa majandus kahanes kolmandas kvartalis teise kvartaliga võrreldes 0,2 protsenti.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaa ettevõtjad vähendavad investeeringuid ning eksport on languses. Eriti täbar olukord valitseb ehitussektoris, samal ajal seisab riik silmitsi keerulise olukorraga võlakirjaturgudel.

Laenamine muutub üha kallimaks ning Prantsusmaa pikaajaliste võlakirjade intressimäär tõusis eelmisel kuul esimest korda alates 2002. aastast 5 protsendini. Prognooside kohaselt ulatub riigi eelarvepuudujääk tänavu 5,5 protsendini SKP-st, mis on euroala kõrgeim näitaja.

Konsultatsioonifirma Pantheon Macroeconomics ökonomisti Claus Visteseni hinnangul võib Prantsusmaa majanduskasv jääda 2026. aastal nulli lähedale. Eelmisel aastal ulatus majanduskasv 0,9 protsendini.

Investeeringud on väga kehval tasemel. See ei ole Prantsusmaa jaoks hea, sest suurendab ohtu, et tänavu ja järgmisel aastal kaldutakse eelarve-eesmärkidest kõrvale, ütles Vistesen.

Finantsfirma ING ökonomisti Charlotte de Montpellieri hinnangul pole lähiajal paranemist oodata, kuna Prantsusmaa tööturg on nõrgenemas.

"Seetõttu on raske leida tegurit, mis suudaks järgmiste kvartalite jooksul sisenõudluse märkimisväärselt taastada," lisas de Montpellier.

Prantsusmaa majanduslik olukord halveneb võrreldes teiste suuremate Euroopa riikidega. Euroopa Komisjon tõstis kuu alguses Saksamaa SKP kasvuprognoosi 1,3 protsendini, viidates ekspordi tugevnemisele. Selle taga on ülemaailmse nõudluse kasv tehisintellektiga seotud seadmete järele, millest Saksamaa tootjad saavad kasu. Samas Suurbritannia majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,7 protsenti, vahendas Financial Times.