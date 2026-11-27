ÜRO Lapse Õiguste Komitee märkis kahe aasta eest tehtud aruandes Eesti kohta, et vanglad peavad austama kinnipeetavate laste õigusi ja vajadusi. Ka õiguskantsler on juhtinud tähelepanu kokkusaamistingimustele vanglates.

Augustis last hammustanud koer enam Tallinna vanglas läbiotsimistel ei osale, teenistusest lahkus ka külastajaid koos selle koeraga kontrollinud ametnik.

Vanglateenistuse vanglatöö korraldamise talituse nõunik Triin Salomets rõhutas, et ükski nende koer pole treenitud kurjaks.

"Nad on treenitud keelatud ainete otsimise peale ja seda nad teevad igapäevaselt. See on üks meie töö osa, sest keelatud esemed on vanglates murekoht," rääkis Salomets.

Konkreetsest juhtumist väikelapsega rääkides tõdes Salomets, et kokku langes mitu väga halba asjaolu. Muu hulgas oli koerajuht koos koeraga üksi külastajaid kontrollimas.

"Tavapäraselt ei ole koerajuht üksinda. Tol päeval see lihtsalt niimoodi sattus olema ja tagajärg oli ka olemas. Tegelikult me ei võta külalisi vastu kunagi üksi. Alati on ametnik, koerajuht, vajadusel veel keegi," selgitas Salomets.

Vanglateenistuse nõunik lisas, et juba praeguseks on vanglates sisse viidud väga palju muudatusi, et laste kohtumist kinnipeetavatega paremini korraldada.

"Meil on lastele mõeldud mängunurgad, meil on välialad, kuhu saab lapsega jalutama minna. Paratamatult vanglamüüride vahele tulles inimene saab aimdust, et ta ikkagi on vanglasse sattunud."

Õiguskantsler on soovitanud, et vanglad kaasaksid kokkusaamiste juurde ka lapse heaolu eest vastutava spetsialisti, mõne sotsiaaltöötaja või psühholoogi, et olukord just lapse vaatest nii trööstitu ei tunduks. Salomets nentis kahetsusega, et praegu ei ole selliseid spetsialiste kokkusaamiste juurde võtta.

"Kinnitan, et meie ametnikud on kõik väga head laste ja täiskasvanutega suhtlejad. Vormis inimese nägemine ei peaks tekitama hirmu. Praeguse seisuga oleme pigem lapsi vastu võtnud ilma neid spetsialiste kaasamata, aga eks ta mõttekohaks on."

Teenistuskoerte seas on vanglas viimasel ajal järjest rohkem labradore, aga on ka Belgia ja Saksa lambakoeri.

"Väljaõppele läheb kaks aastat enne, kui temast sirgub täie õigusega tööloom. Kutsikaid õpetatakse välja sisekaitseakadeemias. Praegu on meil üheksa koera, kolm koera vangla peale," rääkis Salomets.