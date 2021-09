Rongide liikumine on Tallinnas piiratud nädala lõpuni

"Eesti Raudtee teeb ehitustöid Kitseküla piirkonnas, mistõttu ei saa meie rongid Balti jaama sõita kuni nädala lõpuni," sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Muudatused puudutavad põhiliselt idasuuna ronge, mis tähendab, et rongid alustavad sõitu kas Ülemistelt või Kitsekülast. Edelasuuna rongidega saab alates neljapäevast alustada sõitu Tallinn-Väiksest.

Läbimata jäävad peatusevahed Tallinn–Kitseküla–Ülemiste ning Tallinn–Tallinn-Väike on asendatud bussidega, kuhu aga ei ole võimalik võtta kaasa jalgratast. Ratastooliga on asendusbussi kasutamine võimalik eeldusel, et see pannakse pakiruumi või teavitatakse oma soovist Elronit kolm päeva ette.

Läänesuunaline rongiliiklus toimub tavapäraselt, käigust on ära vaid üksikud Tallinna ja Pääsküla vahel sõitvad rongid.

"Arusaadavalt põhjustavad nii väljumisaegade muudatused, bussid kui ka piletite piiratud ettemüügiaeg reisijatele ebamugavust," ütles Kongo. "Samas on mul hea meel, et tänu nendele töödele saame juba kahe-kolme kuu pärast pakkuda sõitjatele paremat sõiduplaani."