Helsingi sadamad loobusid vaktsiinipassi lauskontrollist

Helsingi sadamad ei kontrolli enam kõikide reisijate COVID-staatust, ütles teisipäeval linna terviseameti juht Leena Turpeinen. Ametnik rõhutas, et sadamate uued eeskirjad sõltuvad eelkõige reisijate isiklikust vastutustundest.

Reisijad peavad sadamates nüüd valima kolme erineva sissesõidu raja vahel, et saaks riiki siseneda, teatas Yle.

"Roheline rada" on mõeldud reisijatele, kes naasevad minikruiisidelt. Rada saavad kasutada ka diplomaadid ja sadama töölised.

"Kollane rada" on mõeldud reisijatele, kes on täielikult vaktsineeritud viiruse vastu või on viimase kuue kuu jooksul haigusest paranenud.

"Punane rada" on mõeldud kõikidele teistele reisijatele. Seal kontrollitakse inimeste liikumist kõige rohkem.

Turpeineni sõnul võidakse kontrollimist kõikidel radadel leevendada, kui peaksid tekkima suuremad ummikud. See võimaldaks osadel reisijatel riiki siseneda ilma koroonapassi esitamata.

"Mõned reisijad saavad siis lihtsalt sadamast läbi kõndida ja riiki siseneda," ütles Turpeinen.

"Kui keegi tabatakse ilma koroonapassita ja ta keeldub seejärel testist, siis informeerime piirivalvet. Võimalik, et neid ootavad ees siis karistused," ütles Turpeinen.

Helsingi lennujaam viis nädalavahetusest sisse samuti eraldi rohelise raja vaktsineeritutele, et kiirendada reisijate läbilaskmist.