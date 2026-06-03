Tallinna lennujaam püstitas mais kõigi aegade reisijarekordi

Mais läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on kõigi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijate arv ning võrreldes eelmise aasta maiga 13 protsenti enam. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10-protsendiline suurenemine kui ka lennukite keskmise täituvuse tõus.

"Kui veel kaks kuud tagasi põhjustas nii lennukikütuse hind kui ka kütuse võimalik saadavus turul palju ebakindlust, siis tänaseks on olukord stabiliseerunud. Lisaks on reisijad uued liinid väga hästi vastu võtnud ning see annab kinnitust, et nõudlus lennureiside järele püsib tugev kogu suvehooaja," ütles Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Reisijate arvu kasvu suurim mõjutaja on olnud odavlennufirma Wizz Airi kiire laienemine Tallinnas. Kui eelmisel aastal pakkus lennufirma Tallinnast vaid ühte otseliini, siis tänavu lennatakse juba kaheksasse sihtkohta: Budapesti, Gdańskisse, Krakówisse, Londonisse, Rooma, Varssavisse, Veneetsiasse ja Vilniusesse.

Juunis lisanduvad lennud ka Albaania pealinna Tiranasse. Wizz Air on märkimisväärselt laiendanud Tallinna lennujaama sihtkohtade valikut eelkõige Ida-Euroopa suunal ning avanud uusi võimalusi ka Itaaliasse reisimiseks.

Lennuühenduste valikut laiendasid mais ka teised lennufirmad. Eurowings avas uue otseliini Düsseldorfi ning taastas suvise lennuühenduse Prahaga. Air Baltic taasavas suvehooajaks lennud Iraklioni ja Maltale ja lisab juunis Tirana otselennud Tallinnast.

Populaarseimad tšartersihtkohad olid Türgi, Kreeka ja Montenegro kuurordid. Regulaarlendudel reisiti kõige enam Frankfurti, Varssavisse, Riiga ja Helsingisse.

Suurim lennuettevõtja Tallinna lennujaamas on jätkuvalt Air Baltic, millega lendab iga neljas reisija. Teisele kohale on tõusnud Wizz Air 17-protsendilise turuosaga.

Mais pakkus Tallinna lennujaamast regulaar- ja tellimuslende kokku 20 lennufirmat enam kui 40 sihtkohta. Kokku toimus 4023 maandumist ja õhkutõusu, mis teeb keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas.

Ka regionaalsetes lennujaamades kasvas reisijate arv. Mais teenindati kokku 8958 reisijat. Tartu lennujaam püstitas uue rekordi 4875 reisijaga, Kuressaare lennujaama läbis 3002 ning Kärdla lennujaama 1075 reisijat. Ruhnu lennuvälja läbis kuus reisijat, Pärnu lennujaamas reisijaliiklust ei toimunud.

8. juunil avab Finnair hooajalise liini Kuressaare ja Helsingi vahel. Lennud toimuvad kolm korda nädalas – esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti – kuni 7. augustini 2026. Lende teenindab 70-kohaline ATR 72 lennuk.