Karilaid andis riigikogule üle presidendi otsevalimise eelnõu

Eelnõu "Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks" kohaselt on vabariigi presidendi kandidaadi ülesseadmise õigus vähemalt 10 000 hääleõiguslikul Eesti kodanikul. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60. päeval enne valimispäeva ja lõpeb valimispäevale eelneval 40. päeval.

Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt on antud üle poole hääletamisest osavõtnute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel läbi teine hääletusvoor. Teises voorus tunnistatakse valituks kandidaat, kelle poolt anti enam hääli.

"Igal inimesel on õigus oma sõltumatule arvamusele ja vabadus teistega kokku leppida, millises riigis ta tahab elada," selgitas Karilaid põhjusi, miks eelnõuga välja tuldi.

"Kunagi oli Keskerakond selle ideega aastaid üksi. Meil on siiralt hea meel, et nüüd saame rääkida eelnõule allakirjutanute puhul juba kolmest erakonnast ja 45 saadikust. Varem või hiljem me teeme selle ära. Tuletan meelde, et ka president Lennart Meri toetas otsevalimise mõtet."

Karilaid täpsustas, et lisaks Keskerakonnale ja EKRE-le toetab presidendi otsevalimist ka fraktsioonitu Raimond Kaljulaid.

"Nii suurt toetuspinda sellele mõttele ei ole varem olnud, ainult kuus häält on puudu," ütles ta.

Põhiseaduse muutmise algatamiseks on vajalik 51 riigikogu liikme toetus.