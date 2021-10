Eesti Energia uurib põlevkivitööstuse muutmist CO2-neutraalseks keemiatööstuseks

Enefit280 esimene õlitehas valmis 2012. aastal. Uuele sama seadet kasutavale tehasele on plaanis nurgakivi panna novembrikuus. CO2 kinnipüüdmise uuringud peavad andma käitistele lisaväärtuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me plaanime hakata tootma kemikaale, mida kasutatakse peaasjalikult nii rõivatööstuses kui ka pakenditööstuses. Me näeme seda, et kemikaalide turg on pikaajaliselt veel tugevam kui vedelkütuste turg," rääkis Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Tallinna tehnikaülikooli teadlased on erinevatest Enefit280 põlevkiviõlitehastele sobida võivatest CO2 püüdmise tehnoloogiatest lisauurimiseks välja valinud kaks. Lõppvalikuni tahetakse jõuda poole aasta jooksul.

"Nendes protsessides kõige olulisem süsinikneutraalsuse saavutamiseks on just selle protsessi enda kontrollimine, sest mistahes tehnoloogia kasutamisel on eesmärk võimalikult vähe keskkonda mõjutada ja toota võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje ja keskkonnamõjuga," selgitas tehnikaülikooli tehnikaprofessor Alar Konist.

Eesti Energial on plaanis kinni püütud CO2 ära kasutada.

"Koos Ragn-Sellsiga me oleme käivitanud koostöö, mille raames Ragn-Sells soovib tuhast, kasutades meie CO2 toota kaltsiumkarbonaati. Aga me teame ka seda, et CO2 on võimalik kasutada näiteks metanooli tootmiseks, mis on omakorda sisend kemikaalide tootmisele," rääkis Vals.

Sobivaima CO2 püüdmise tehnoloogia uuring läheb maksma 400 000 eurot.