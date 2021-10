Presidendi kantselei: Karis saab asuda kohe täie võimsusega oma tööd tegema

Presidendiametiga kaasnevad reisikulud, meeskonna vahetusega personalikulud. Selleks on kantselei eelarves tagavara olemas, ütles kantselei direktor Tiit Riisalo "Aktuaalsele kaamerale".

Siiski võib juhtuda, et tuleb valitsuse reservist lisa taotleda.

"Karis on öelnud, et ta soovib elama asuda kantselei administratiivhoonesse. Selleks tuleb sisustada eluruumid, mis on seal olemas, aga president Kaljulaid neid ei kasutanud. Järelikult on vaja sinna hankida mööblit. President Karise kodu, kus ta samuti viibida kavatseb, on Tartus. Selleks on eraldi nõuded, millist julgeolekut peab ka selles kohas tagama," selgitas Riisalo.

Ta ütles, et valitud riigipea ei pruugi end kohustuste täitmisel tagasi hoida ega kombekohaseid visiite sõbralike naabrite lätlaste ja soomlaste juurde rahapuudusel ära jätta.

"Sellist ohtu ei eksisteeri. President Karis saab rahulikult hakata 12. oktoobrist täie võimsusega täitma oma ülesandeid Vabariigi Presidendina," kinnitas Riisalo.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et eks ametisse astuva presidendi kantseleiülem peab siis sammud Toompeale seadma, kui raha tõesti ei piisa.

"See on väga kahetsusväärne, et raha on otsa saanud ja eks siis, kui see tõesti nii on, uue presidendi kabinetiülem peab tulema taotlusega ja neid rahamuresid tuleb lahendada," ütles peaminister.