Presidendi kantselei eelarves napib Alar Karise tulemiseks raha

Üks tippametnik ütles Ekspressile, et tõenäoliselt saab raamatupidamislikus mõttes lõpliku pildi presidendi kantselei eelarvest ette alles oktoobris, kui Karis ametisse astub.

Praegu lõppev september on olnud president Kersti Kaljulaidi jaoks aktiivne. On olnud mitmeid tegevusi ja visiite: käidud New Yorgis, Itaalias, Saksamaal, Rootsis, korraldatud on suur ja kindlasti ka kulukas riigivisiit Keeniasse.

Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo ütles Ekspressile, et eelarves auku ei ole, kuid lisaraha tuleb valitsuselt sellegipoolest taotleda. Kas see juhtub enne või pärast Karise ametisse astumist, pole praegu veel selge.

Kõiki detaile Riisalo lehele ei avanud, aga tema sõnul on suurenenud kulud seotud sellega, et üks president lahkub ja teine president tuleb.

Ametist lahkuval presidendil Kersti Kaljulaidil on õigus büroole (seda seatakse sisse Jääkeldri hoones Kadriorus), nõunikule ja sekretärile, mis tähendab, et neile tuleb hakata palka maksma.

Muu hulgas kaasnevad võimuvahetusega ka täiendavad kulutused nii uuele kui ka lahkuvale personalile. Näiteks määras Kersti Kaljulaid kolm päeva tagasi oma kantselei direktorile Tiit Riisalole preemia 6160 eurot.

Karis astub ametisse 11. oktoobril.