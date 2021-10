Välja võetud pensioniraha toel on kasvanud ka petturitele antud summad

Hiljuti pangakontodele laekunud teise pensionisamba raha toel on märgatavalt suurenenud summad, mida petturitel on õnnestunud inimestelt kätte saada. Peamiselt on tegu investeerimispettustega, kuid suurenenud on ka selliste pettuste hulk, milles kasutatakse ära veebiruumis tekkinud tutvusi.

Interneti laiades avarustes toimetavad petturid kasutavad rikkusele vihjavaid sümboleid: palmid ja pilvelõhkujad, sobivad ka rahapakid ja raha lugemine. Et alustada teekonda rikkuse juurde, peab lõpuks ikka appi võtma mõne võõrkeele. Tekivad kontaktid, mille kaudu hakkab kiirelt liikuma ohvrite raha.

"Erinevad investeerimispakkumised on internetis erinevates keskkondades, lehekülgedel bännerite näol ja seal soovitatakse, et klikkige siia peale ja saate häid investeerimispakkumisi. Seal on ka eestikeelsed viited. Aga kui sealt lähevad kõned edasi ja teiega võetakse ühendust, siis üldiselt on nad ikkagi inglis- ja venekeelsed," kirjeldas Põhja prefektuuri talituse juht Paul Pihelgas "Aktuaalses kaameras".

Rahvusvahelised kuritegelikud võrgustikud ei süvene ilmselt Eesti pensionireformi kõikidesse üksikasjadesse. Eestis on lihtsalt rohkem vaba raha saadaval ja nõnda väljapetetud summad üha suurenevad. Ohvrid on ise juba võimalusi otsinud, kuid ühel hetkel jookseb mõistus kinni ja siis näib juhuslik pakkumine kui kingitus.

"Tihtilugu on ka kiirus seal taga, et ruttu-ruttu, kui nüüd näiteks raha ei investeeri või ei osta midagi, siis mõne aja pärast olete sellest ilma. Inimesed on seda teed läinud ja on tahtnud proovida," ütles Pihelgas.

Veel kasutatakse ära veebiruumis sõlmitud sõprussuhteid. Kui usaldus tekkinud ja klapp hea, alustatakse tehingutega: pakutakse midagi müüa või võetakse raha laenuks. Kuid üks valdavaid pettuseliike on telefonikõned, millega pakutakse mingite turvahädade leevendamist. Helistajad on sellised, et kui nendega rääkima jääd, on raske kõnet lõpetada.

Ukrainas õnnestus hiljuti rahvusvahelise politseikoostöö korras üks kõnekeskus leida ja kahjutuks teha. Aga säärased võidud on veel väikesed. Kõige olulisem on inimeste tähelepanelikkus ning võimalikult kiire teavitus, kui midagi juba juhtunud.

"Kahjuks peame ka sel kuul tõdema, et jätkuvalt kelmid tegutsevad erinevatel viisidel. Kui eelmisel kuul oli meil kokku 200 erinevat teadet kelmustest ja kahju üle miljoni euro, siis juba oktoobrikuus on olnud üle kümne teate ja kahjusumma üle 50 000 euro," ütles Pihelgas.