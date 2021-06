Viie kuuga on petukõnedega kaotatud üle kahe miljoni euro

Viimasel ajal on taas hakanud suurenema petukõnede arv, kus inimestelt püütakse erinevaid skeeme kasutades raha välja petta. Viimase viie kuu jooksul on politsei andmetel kaotanud inimesed üle kahe miljoni euro.

Kelmid teevad kõnesid justkui pangast ja jutustavad näiteks kahtlastest tehingutest inimese kontol või ka panka tabanud küberrünnakust. "Enamasti vene keeles, kuid on ka eestikeelseid kõnesid olnud. Nii et kõikide kõnede osas tuleb olla valvas," rääkis politseikapten Maarja Punak.

Tihti kõnetatakse inimest nimepidi ning asutakse täitma ankeeti. Ainuüksi mais peteti nii välja 168 00 eurot.

Viimase viie kuuga on registreeritud 179 taolist juhtumit. Kõige rohkem on libakõnesid "pangast" saanud Tallinna ja Harjumaa inimesed – kokku 115.

Politsei soovitab neil, kes on jõudnud juba oma paroolid öelda, võtta kiiresti ühendust pangaga.

Punaku sõnul on mitme juhtumi puhul jõudnud inimesed reageerida õigeaegselt, näiteks rääkinud kogemusest sõbraga, kes on seda kahtlaseks pidanud. "Kui sa võtad pangaga õigeaegselt ühendust võib olla võimalik tehing peatada või panna arve kinni, et sealt ei saa teha muid kahtlaseid tehinguid," ütles Punak.

Jätkuvad ka investeerimispettused. Viie kuuga on politsei andmeil registreeritud 109 juhtumit, millest 72 pandi toime Tallinnas ja Harjumaal. Viie kuu jooksul tekitatud kahju 1,22 miljonit eurot.

Kus ja millises riigis kelmid tegelikult asuvad on keeruline öelda. Kõned tulevad erinevate riikide suunakoodidega. "See, kust see kõne tuleb ja kas see tuleb hoopis aparaadist, mis seda numbrit on muutnud ja ei pruugi konkreetselt sellest riigist tulla, ei saagi öelda. Kelm võib tegutseda ükskõik kus. Arvutikelmus võib toimuda ükskõik kus," ütles Punak.

Koroonaajal hakkasid inimesed rohkem suhtlema sotsiaalmeedias ning see andis võimaluse ka kelmidele, kes hakkasid looma kontakte. Punak ütleb, et politseil on teada armupetuskeeme, kus on raha välja petetud küsides seda näiteks tööriistade või lennupiletite ostuks ja laste raviks.