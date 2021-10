Valitsus arutab lähikontaktsete laste kaardistamise lõpetamist

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et valitsus arutab tuleval nädalal laste seas lähikontaktsete kaardistamise lõpetamist, mis tähendab, et koolist ja huviringidest peaksid koju jääma üksnes positiivse koroonaproovi saanud lapsed, mitte aga nendega kokkupuutunud.

Terviseamet tegi ülemöödunud nädalal sotsiaalministeeriumile ettepanekud lõpetada koolilaste seas testimine ja lähikontaktsete isoleerimine. Nüüd on ettepanek sotsiaalministeeriumist valitsusse otsustamisele jõudmas.

"Ma arvan, et kõik COVID-19 reeglid, sealhulgas eneseisolatsiooni korraldus, peavad olema võimalikult selged ja üheselt arusaadavad nii täiskasvanute kui ka alaealiste puhul. Me ei ole valitsuse kabineti tasandil veel neid otsuseid üle vaadanud, aga ma arvan, et see suund, et muuta see korraldus lihtsasti täidetavaks, lihtsasti jälgitavaks nii haridusvaldkonna osapooltele, nii pere liikmetele, on iseenesest mõistlik," ütles Kiik ERR-ile.

"Me oleme olukorras, kus kogu selle pandeemia ajal peame meie täiskasvanutena käituma võimalikult vastutustundlikult, terviseteadlikult justnimelt selleks, et meie lapsed saaksid elada võimalikult tavapärast elu – käia koolis, käia huvihariduses, osa saada erinevatest nende arenguks olulistest tegevustest," lisas ta.

Kiik rääkis, et nii kooliskäimist kui huviharidust puudutav küsimus tuleb valitsuskabineti lauale tõenäoliselt järgmisel nädalal.

"Lähikontaktsete kaardistamise ja eneseisolatsiooni tingimuste uuendamine lepitakse kokku terviseameti, sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel ning esitatakse ilmselt järgmisel nädalal valitsusele otsustamiseks," ütles Kiik.

Isolatsioonireeglite erisused ilmestuvad hästi näiteks Aura veekeskuse ujulas, vahendas pühapäeval "Aktuaalne kaamera". Seal käivad nii kooligrupid, kellel on ujumine osa õppetööst, kui on ka ülelinnalised ujumistrennid. Kui oma klassiga tohib lähikontaktne laps Aurasse minna, siis koolivälise ujumistrenniga mitte. Nii ongi huviringid ja trennid praegu koolidest kehvemas olukorras.

Haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik ütles ERR-ile, et see, kas huvihariduse osas täiendavaid leevendusi saab võimaldada, on sõltuvuses haigestumiste ja nakatumiste üldisest seisust.

"Küsimus laiemas plaanis on päevakorras ja hetkel kujundatakse selle osas koostöös erinevate osapooltega seisukohta. Eeldatavasti järgmine nädal saab rääkida konkreetsematest plaanidest," lausus Sannik.

Valitsus otsustas 24. septembril, et lihtsustatud karantiini määratud COVID-19- haigega kokku puutunud lapsed võivad lisaks õppe- ja kasvatustöös osalemisele edaspidi võtta osa ka samas haridusasutuses toimuvast noorsootööst, huviharidusest ja huvitegevusest, kui seal osalevad üksnes sama haridusasutuse lapsed.