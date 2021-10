Usujuhid kutsuvad riigijuhte üles kliimaprobleemidesse tõsiselt suhtuma

Omalt poolt lubati juhtida usklikke jätkusuutlikuma eluviisi poole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Avalduses öeldakse, et inimkond on pärinud aia ning oma lastele ei tohi maha jätta kõrbe.

Vaatlejate hinnangul on see märkimisväärne, et konservatiivsed usuringkonnad käivad kliimaküsimustes ühte jalga teadlastega.

ÜRO kliimakonverents toimub 31. oktoobrist 2. novembrini Glasgow's.