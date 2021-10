Kümme riiki tahavad EL-i roheinvesteeringute nimekirja ka tuumaenergiat

Kümme Euroopa Liidu liikmesriiki saatsid Euroopa Komisjonile pöördumise, milles soovivad, et Euroopa Liit lisaks oma uude roheinvesteeringuid sisaldavate jätkusuutliku rahanduse reeglite nimekirja ka tuumaenergia, teatas Tšehhi tööstusministeerium esmaspäeval.

Pöördumisele kirjutasid alla Prantsusmaa, Soome, Tšehhi, Poola, Ungari, Slovakkia, Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia ja Sloveenia esindajad, vahendas Reuters.

Euroopa Komisjon peaks lähikuudel otsustama, kas lisab oma uude kliimaregulatsiooni nimekirja rohelise energia investeeringuna ka tuumaenergia ning maagaasi. Regulatsiooni eesmärk on viia erakapital eemale saastavast majandustegevusest selle poole, mida EL peab keskkonnasõbralikuks.

Osad liikmesriigid on pikalt püüdnud suruda liidu kliimaeesmärkide saavutamisse ka tuumaenergia.

"Me vajame tuumaenergiat kliimalahingu võitmiseks," seisab kümne riigi pöördumises. "See on madala süsinikuheitmega tuleviku jaoks meile kõigile väga tähtis ja usaldusväärne vahend," lisavad riigid.

Nende hinnangul näitavad kasvavad energiahinnad seda, kui tähtis on võimalikult kiiresti vähendada energiasõltuvust liiduvälistest riikidest.

Pöördumises märgitakse, et tuumaenergia on jõukohane ja sõltumatu allikas, mis tuleks aasta lõpuks roheinvesteeringute nimekirja lisada.

"Kõik Euroopa Komisjoni küsitud teaduslikud hinnangud tuumaenergia keskkonnamõjude kohta jõuavad samale järeldusele: ei ole teaduslikku tõestust, et tuumaenergia on vähem kliimasõbralik kui teised nimekirjas olevad energiaallikad," seisab pöördumises.

Euroopa Liidu liikmesriigid on tuumaenergiast eriarvamusel. Selle toetajad toovad välja tuumaenergia madala süsinikdioksiidi heitme, vastased, näiteks Saksamaa, aga tõstavad esile ohtlikud jäätmed ning hiljutiste projektide suured kulud.

Tuumaenergia annab Euroopa Liidus umbes veerandi kogu elektrist ning seda kasutab 13 liikmesriiki. Prantsusmaa toodab umbes 70 protsenti oma elektrist tuumajaamades, Tšehhi umbes 37 protsenti.