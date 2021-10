Läti karmistab koroonapiiranguid.

Peaminister Krišjanis Karinš kutsub teisipäeval taas kokku kriisijuhtimisnõukogu ja palub kõigil leida võimalusi kaugtööle minekuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Täpsemad piirangud lepitakse kokku lähipäevil.

Koalitsioonipartnerite arvates võiks valitsus taas arutada ka võimalusi vaktsineerimise toetamiseks ja loterii korraldamiseks.

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond rääkis, et Läti valitsus kaalub taas erakorralise olukorra kehtestamist. Esialgu pole aga teada, kas ainult meditsiinis või kogu riigis.

Peaminister on Kondi sõnul öelnud, et maski peaks Lätis avalikes kohtades kandma kõik sõltumata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte.

Kondi sõnul on nakatumine Lätis kasvanud nädalaga rohkem kui 60 protsenti.