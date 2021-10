Suri üheksa vaktsineerimata koroonapatsienti

Teisipäevahommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 191 inimest, kokku on haiglas 233 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest, kes kõik olid vaktsineerimata.

Haiglaravil patsientidest on vaktsineerimata 169 ehk 72,5 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 64 ehk 27,5 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 42 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 19 patsienti, neist juhitaval hingamisel 13.

Suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest, kes kõik olid vaktsineerimata. 62-aastane mees, 72-aastane mees, 74-aastane mees, 77-aastane mees ja naine, 85-aastane naine, 86-aastane mees, 88-aastane naine ja 99-aastane mees.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles ERR-ile, et surnud inimestest seitse olid hospitaliseeritud kodust, üks hooldekodust ja üks haiglast. Nad olid ka Eesti eri paigust.

Kokku on Eestis surnud 1379 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6219 testitulemust, millest 896 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 599 vaktsineerimata ja 297 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 1739 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 377 372 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67,2 protsenti. Kõigist Eesti elanikest on vaktsineeritud 57,3 protsenti.