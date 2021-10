ÜK skeem EL-i veokijuhtide ligimeelitamiseks põrus

Suurbritannia on suutnud värvata vähem kui kümme protsenti 300 Euroopa Liidu veokijuhist, kellele pakuti lühiajalist viisat, et leevendada riigi Brexiti-järgset kütusetarne kriisi, kinnitas teisipäeval valitsus.

Viisade arvu ümber puhkes teisipäeval segadus. Peaminister Boris Johnson väitis hommikuses usutluses, et saadud on 127 taotlust. Meedia andmeil oli taotlusi aga vaid 27.

Valitsus kinnitas mõned tunnid hiljem, et saadud on 27 viisataotlust. Küsimusele, miks Johnson käis välja pea viis korda suurema arvu ei vastatud.

"See on globaalne probleem ja me oleme teinud tööstusega mitu kuud lähedat koostööd, et mõista, kuidas me värbamist suurendada saaks," ütles pressiesindaja.

Ühendkuningriik on juba üle kahe nädala kimpus pikkade järjekordade ja paanilise ostmisega tanklates, eriti Londonis ja Kagu-Inglismaal, kuna tarneraskused viisid algul hulga bensiinijaamade sulgemiseni.

Sulgemistele järgnenud osturalli on avaldanud transpordisektorile veelgi survet. Probleemi põhjuseks peetakse Brexiti-järgset tööliste vaba liikumise lõppemist, mis süvendas pikaaegset veokijuhtide põuda.

Kriisi lahendamiseks on valitsus lähetanud kütusetarneid tegema sadu sõjaväelasi.

Läinud nädalal teatati 300 kuuekuuse viisa pakkumisest kütuseveokijuhtidele välismaalt, osana ühtekokku 10 500 ajutisest tööviisast, millega tahetakse meelitada riiki jõulude eel paariks kuuks veokijuhte ja linnufarmitöötajaid.

Kütusemüüjate teatel on olukord pealinnas ja selle ümbruses teisipäevase seisuga paranemas, täiesti kuival on vaid 15 protsenti tanklatest.

Paiguti on frustratsioon paisunud vihaks ja vägivallaks autojuhtide vahel, kes üritavad meeleheitlikult kütust kokku osta.

Veokijuhtide ja võõrtööliste põud on tekitanud hirmu üleüldise defitsiidi ees, eriti kuna poodidel on jõulude eel raskusi varumisega.

Johnson keeldub aga võõrtööliste riiki lubamise korda rohkem lõdvendamast, ehkki mitmed majandusharud, sealhulgas jae- ja võõrustussektor kurdavad, et neil pole töötajaid.

"Tarneahela probleeme põhjustab suuresti majanduse taastumise tugevus ja mida te nägema hakkate on see, kuidas meie poekettide ja toidutööstuse oivalised logistikaeksperdid sellega toime tulevad," lausus ta.

"Mida ei saa lubada, on tagasiminek vana nurjunud mudeli juurde, kus on madalapalgalised, väheste oskustega töölised."