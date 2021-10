Sõjamuuseumi juht: 600 000 eest vahetatakse välja võidusamba valgussüsteem

Sõjamuuseumi juht Hellar Lill ütles, et Vabaduse võidusamba renoveerimise käigus on plaanis tuleval aastal vahetada välja kogu valguse- ja automaatikalahendus.

"2022. aastaks on plaanitud üks suurem töö: samba valguse- ja automaatikalahenduse hankimine, seda siis 600 000 euro eest," ütles Lill ERR-ile.

Lill täpsustas, et valgustuse ja selle juhtimiseks vajaliku väljavahetamine toimub tuleval aastal esmakordselt pärast samba püstitamist.

"Tänavu toimub samba tagaseina valgustite vahetus, mis läheb maksma 49 000 eurot," lisas ta.

Lill rääkis, et eelneval viiel aastal kui Vabadussõja võidusammas on olnud sõjamuuseumi hallata, on tehtud töid 523 000 euro eest.

Lille sõnul tehti 2016. aastal samba tagaseina plaatide ja valgustuse vahetus, mis maksis 75 000 eurot, 2017. aastal samba jalami graniitplaatide vahetus maksumusega 76 000 eurot, 2018. aastal samba peatrepi ja valgustite vahetus ning samba klaasdetailide vahetus, mis läks maksma 237 000 eurot. 2019. aastal vahetati välja samba ristiosa klaasdetailid, mis maksis 89 000 eurot ja 2020. aastal tehti 46 000 euro eest samba peatrepi ees olevate tänavakivide vahetus ja paekivimüüri taastamine.

Samba hoolduskulud ja energiakulu on Lille sõnul aastas umbes 70 000 eurot.