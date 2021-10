Tiido: Havanna sündroomi põhjustav relv oli tuntud juba külma sõja ajal

USA Luure Keskagentuur (CIA) evakueeris mõni nädal tagasi luureametniku, kellel tuvastati järjekordselt salapärase Havanna sündroomi sümptomid, ning ametnike sõnul ei taha paljud diplomaadid enam minna välismaale komandeeringusse.

Salapärasest Havanna sündroomist teatasid esimesena Kuuba pealinnas töötanud USA diplomaadid, kes hakkasid 2016. aastal kurtma ninaverejooksu, migreeni ja iivelduse üle pärast kõrge sagedusega helide kuulmist öösiti. Hiljuti teatasid USA võimud Havanna sündroomi juhtumitest Indias ja Vietnamis. Võimud kahtlustavad, et sarnaseid rünnakuid on toimunud veelgi.

Harri Tiido rääkis "Ringvaates", et Havanna sündroomi all pole kannatanud niivõrd diplomaadid, vaid enamuses USA eriteenistuste töötajad, kes diplomaatilise katte all teistes riikides töötavad.

Tiido võrdles Havanna sündroomi põhjustajat mikrolaineahjuga. "Võrdleks seda nii, et see on nagu mikrolaineahi, mis on suunatud tegevusega. See tähendab, et on elektromagneetilised lained, mida suunatakse kellegi peale või laiemalt mingi hoone peale, ja see mõjutab ajutegevust. Ja kas ta on sihilikult, võib-olla on kuskil üle pingutatud, siin on erinevaid variante. Võib-olla mõeldakse hoopis muud eesmärki, aga töö käigus saab ka inimese aju kahjustada," rääkis ta.

Tiido sõnul avaldasid eelmise aasta detsembris 19 USA eksperti teadusliku uuringu, mis kinnitab selle olemasolu. "Seal öeldakse, et asi on olemas ja mõjutab inimese ajus olevat valget ollust, mida on ka selgroos ja mis pidi olema see ollus, mida mööda liiguvad mingid närvisignaalid kesknärvisüsteemi jaoks. Ühe sõnaga, mingi mõju tal on olemas. See on nagu küberrünnakutega: teatakse, et asi toimub, tulemus on olemas, aga ei saa tõestada, kes tegi."

Tiido tõdes, et Havanna sündroomi põdenud võivad isegi invaliidiks jääda. Ta täi näiteks Moskvas komandeeringus olnud CIA ametniku Marc Polymeropoulose, kes ei saanud enam tööd teha.

Tiido selgitas, et inimestel Havanna sündroomi diagnoosini jõudmine on võtnud pikka aega. Enim näiteid haigussümptomitest on tulnud 2016. ja 2017. aastal ehk aasta-paar pärast seda, kui Havannas avati USA saatkond. Relvana on selline asi tuntud aga juba ammusest ajast.

"See läheb külma sõja aega, 1950.-1960. aastatel töötati see välja mõlemal pool - USA-s ja Nõukogude Liidus. USA-s on see olnud isegi relvastuses ja 2010 viidi see Afganistani. See pole tappev, vaid tekitab inimeses hirmu ja ta lahkub. Ja see töötati välja tegelikult massirahutuste vaoshoidmiseks. Aga seda kunagi Afganistanis ei kasutatud," rääkis Tiido.

"Eelmise aasta detsembris, kui tuli välja teaduslik töö, mis tõestab, et need lained mõjutavad niimoodi, siis ta tõusis uuesti lavale," lisas ta.

Tiido hinnangul puudutab niisugune relv ka kaitsevägesid. "Küsimus on, kuidas seda mõõta ja millised on vastumeetmed. Ja vastumeetmed eelkõige. See puudutab ka kaitsevägesid, sealhulgas meie kaitseväge, sest järelikult on seda võimalik kasutada ka lahinguväljal," ütles ta.