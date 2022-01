Blinkeni sõnul tõstatas USA kõnelustel Venemaaga Havanna sündroomi teema

USA välisminister Antony Blinken ütles, et Ameerika Ühendriigid on tõstatanud kõnelustel Venemaaga USA diplomaatide salapärase haigestumise juhtumite teema, milles nähakse niinimetatud Havanna sündroomi ilminguid.

"Me tõstatasime selle küsimuse [kõnelustel] venelastega, kuid meil ei ole siiani kindlust, kes selle taga on," ütles Blinken neljapäeval telekanalile MSNBC, mida vahendas Raadio Vaba Euroopa veebiväljaane. "Me rõhutasime, et kui nemad on vastutavad või ükskõik kes teine selle taga on, siis teda ootavad karmid tagajärjed," lisas USA riigisekretär.

Ajaleht The Wall Street Journal (WSJ) teatas neljapäeval, et Ameerika Ühendriikide Genfis ja Pariisis töötavaid diplomaate on tabanud Havanna sündroomina tuntud salapärane neuroloogiline haigus ning vähemalt üks neist evakueeriti raviks tagasi USA-sse. Arvatavatest rünnakutest neis kahes linnas teenivate USA diplomaatide vastu teatati eelmisel suvel ning sellega kasvas veelgi seni umbes 200-le hinnatud Havanna sündroomi ohvrite arv Hiinas, Lõuna-Ameerikas ja erinevates Euroopa riikides töötanud USA diplomaatide hulgas.

Blinkeni sõnul töötab sisuliselt kogu USA valitsusstruktuur selle nimel, et toimunus selgust saada. "Seni me ei tea täpselt, mis juhtus ja me ei tea, kes selle eest vastutab," tõdes Blinken usutluses MSNBC-le.

Havanna sündroomiks on hakatud nimetama USA diplomaatidel teadmata põhjustel tekkivaid füüsilisi kahjustusi, mille sümptomiteks on peavalu, peapööritus, kognitiivsed probleemid, tinnitus, ning nägemis-, kuulmis- ja tasakaaluhäired. Paljudel ametnikel on sümptomid ilmnenud aastaid pärast juhtumist teatamist, mõnel on diagnoositud ka traumaatilised ajukahjustused. Esimest korda teatasid sellistest probleemidest 2016. aastal USA saatkonnas Havannas töötanud diplomaadid.

USA ametnikud kahtlustavad, et haigust nende diplomaatidele ja luurajatele välismaal põhjustab suunatud raadiolainete rünnak või muu samalaadne mõjutus.

"Minu meelest ei ole kahtlust, et seda haigestumist on põhjustanud otsene ja jõuline inimeste mõjutamine," märkis Blinken.