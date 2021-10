Johnson lubab Suurbritannia Brexiti-järgses kriisis ümber kujundada

Samal ajal kui Briti sõdurid tegelevad kütuse tarnimisega kriisis vaevlevas riigis, tutvustas peaminister oma Konservatiise Partei iga-aastasel konverentsil Loode-Inglismaal Manchesteris visiooni Suurbritanniast pärast Brexitit.

"Me ei naase vana, katkise mudeli juurde, kus on madalad palgad, madal majanduskasv, madal pädevus ja madal tootlikkus, ja mille põhjus oli kontrollimatu sisseränne," rääkis Boris Johnson.

Kõne kestis kolmveerand tundi. Kõige selle juures rääkis ta üsna vähe väljakutsetest, millega riik silmitsi seisab, ja vähe sammudest, mida ta oma eesmärkide saavutamiseks teeb.

Viimastel nädalatel on Briti poodides toidupuudus ja tanklates napib kütust. Põllumajanduses, tervishoius ja toiduainetetööstuses napib töötajaid. Kiiresti on riigil vaja veokijuhte.

Vaid 127 Euroopa Liidust pärit autojuhti on saanud ajutise viisa. Ometi lubas valitsus riiki siseneda 5000 Euroopa Liidu autojuhil, kuid need töökohad ei ole piisavalt atraktiivsed.

Kui tarneraskustest mõjutatud ettevõtted süüdistavad valitsust ja Brexitit, siis mitmed valitsuse liikmed omakorda ettevõtteid. Mitmed ministrid usuvad, et töötajate madalad palgad on piisavalt kõrged.

Johnson peab õigeks tööjõu sisserände piiramist. Ta usub, et mõjutatud ettevõtted peavad ise tegutsema, tõstma palku ja muutma autojuhtide tööd atraktiivsemaks.

"See on kontroll immigratsiooni üle, lubades riiki ainult talendid. Ärge kasutage sisserännet ettekäändena, et mitte investeerida inimestesse, oskustesse ja seadmetesse. Siinsed inimesed vajavad tööd," rääkis Johnson.

Need, kes lootsid, et peaminister teatab ka miinimumpalga tõstmisest, olid pettunud.

Septembris oli inflatsioon riigis kolm protsenti. Ka elektri- ja gaasihinnad tõusevad ning vaesemal elanikkonnal kaob sellest nädalast iganädalane lisatasu, mida riik pandeemia ajal maksis. Seega on ees raske talv.

Kui Johnson kindlustas Konservatiivsele Parteile 2019. aasta valimistel selge enamuse, tegi ta seda riigi põhjaosas asuva töölisklassi häältega. Oma hääle andsid siis ka inimesed, kes polnud kunagi varem konservatiivide poolt hääletanud. Nad uskusid, et Johnson parandab elutingimusi piirkondades, mida iseloomustab lagunemine, töötus ja vaesus.

Nüüd ei tunta enam erakonda ära. Johnson ütleb, et soovib võimalused inimeste vahel ühtlasemalt jaotada. Jõukamal Lõuna Inglismaal kardetakse aga, et võrdsustamine tuleb just nende arvelt ja põhjapoolsem vaesem piirkond saab paremaks.

Kriitikute hinnangul oli see õhuke, hambutu kõne retoorilisest õitsengust ja ebamäärastest lubadustest. Peaministrit süüdistatakse suurte teemade ignoreerimises.