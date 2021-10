Tartus tutvustati kunstirobotit

Nikolai Gavrilin ütleb, et paraku ei osanud neist kumbki eriti joonistada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me küll tahtsime joonistada, aga aega maalikunsti õppida meil muidugi ei olnud. Ja siis me ühendasime hobi ja elukutse ja mõtlesime välja, alguses niisama endale mängimiseks ja nüüd siis jagub natukene ka näituste jaoks," lausus Gavrilin.

AI_NORN joonistab pintsli ja akrüül või õlivärvidega, nagu tavaline kunstnik. Nikolai ja Anna nimetavad tema stiili Neuroimpressionismiks. Robot loob teost ette antud näidiste põhjal, milleks võib olla suvaline foto, visand või muu materjal.

"Robot maalib ise, ta võrdleb nägemismeele abil pidevalt

oma tööd ja näidist, ning otsustab, kuidas pilti paremaks teha," rääkis andmeteadlane ja AI_NORN-i looja Anna Mištšenko.

Kunstirobotile on ette antud rohkelt lähteandmeid, mis võimaldavad segada värve ja teha maalimiseks vajalikke operatsioone. Väikesed närvivõrgud aitavad robotil valida konkreetse teose jaoks sobivad lähteandmed.

Nikolai Gavrilin märkis, et projekt on mõeldud selleks, et selle programmi

abil saaksid joonistada need kes ise joonistada ei oska. "Need võivad olla nii arvutikunstnikud, kes ei oska töötada pintsli ja värvidega, need võivad olla asjaarmastajad, kes tahavad proovida, või lapsed. Sellest võib välja kasvada ka haridusprojekt," sõnas ta.

Kunstiroboti näitust saab vaadata Tartus, Physicumi galeriis.