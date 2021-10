Nobeli rahupreemia said Filipiinide ja Venemaa ajakirjanik

"Maria Ressa kasutab väljendusvabadust, et paljastada võimu kuritarvitamist oma kodumaal Filipiinidel," teatas Nobeli rahupreemiat välja andev komitee.

Ressa on Filipiinide presidendi Rodrigo Duterte režiimi suhtes kriitilise uudisteväljaande Rappler tegevjuht.

Dmitri Muratov on aastakümneid kaitsnud Venemaal sõnavabadust. Ta juhib sõltumatut Venemaa ajalehte Novaja Gazeta. Muratov asutas ajalehe juba 1993. aastal. Leht kajastab ja uurib korruptsioonijuhtumeid Venemaa võimuladvikus.

Muratovil on Maarjamaa Risti III klassi teenetemärk, mille talle andis Toomas Hendrik Ilves 2013. aastal.

2014. aastal käis Muratov Eestis, kus ta osales Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil. Teiste Venemaa ajakirjanikega arutles ta paneelis "Venemaa väljakutsed: vaba meedia ja sõltumatute organisatsioonide sulgemine".

Vaata Inimõiguste Instituudi videot arutelust

Nobeli rahupreemia on ainus Nobeli preemiatest, mis kuulutatakse välja ja antakse üle Norras.

Preemia saaja asjus teeb otsuse Norra parlamendi valitud komitee. Põhjus, miks selle preemia üle otsustatakse Norras, on asjaolu, et preemia algatajaks olnud ettevõtja Alfred Nobeli surma ajal olid Rootsi ja Norra personaalunioonis ning Norra parlament tegeles üksnes sisepoliitikaga. Sellisel viisi tahtis Nobel tagada, et see auhind jagataks riikide välispoliitikast sõltumatult.

Aastatel 1901-2020 on välja antud 101 Nobeli rahupreemiat. 25 korral on selle pälvinud mõni organisatsioon, kahel korral on preemia kolme inimese vahel jagamisele läinud. Seni on rahupreemia pälvinud 17 naist. Üks laureaat, Le Duc Tho, on preemia tagasi lükanud.