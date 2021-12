Nobeli laureaat Ressa: USA tehnohiiud on lasknud valla mürgise löga

"Tehnoloogia jumalik vägi on lubanud meil nakatada teineteist valedega, seadnud meid teineteise vastu, toonud esile meie hirmu, raevu ja viha ja loonud kasvulava autokraatidele ja diktaatoritele üle maailma," arvustas Ressa, uudisteportaali Rappler kaasasutaja.

"Meie suurim ülesanne on nüüd muundada see viha ja vägivald, see mürgine löga, mis voolab läbi meie informatsiooni ökosüsteemi ja mida prioriseerivad Ameerika internetifirmad, mis teenivad rohkem raha viha levitamise ja meist halvima esile toomisega," jätkas ta

"Mis toimub sotsiaalmeedias, ei jää sotsiaalmeediasse. Vägivald veebis on vägivald päris maailmas," ütles Ressa.

Ressa sõnul peitub võti kaasaja suurimate probleemide lahendamisele faktides ja tões.

"Faktideta ei ole tõde. Tõeta ei ole usaldust. Usalduseta pole ühist reaalsust ega demokraatiat ja muutub võimatuks lahendada meie maailma eksistentsiaalseid probleeme: kliima, koroonaviirus, võitlus tõe nimel."

Ressa, kelle loodud portaal on Filipiinide presidendi Rodrigo Duterte suhtes kriitiline, on oma kodumaal silmitsi seitsme kohtuasjaga, mis võivad talle tuua kokku 100-aastase vanglakaristuse.

Praegu on ta tingimisi vabastatud, kuni kestab ühe mulluse süüdimõistva otsuse vaidlustamine. Nobeli auhinnale järele minemiseks pidi ta taotlema nelja kohtu luba.

Nobeli preemia pälvis ta koos Vene ajakirjaniku Dmitri Muratoviga jõupingutuse eest kaitsta väljendusvabadust.