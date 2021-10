Mälksoo: Nobeli rahupreemial on alati teatud poliitiline kapital

Nobeli rahupreemia andmine ajakirjanikele on hästi kaalutletud ning viitab, et sõnavabaduse olukord on maailmas halvemaks läinud, ütles Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik Lauri Mälksoo.

Nobeli rahupreemia said Venemaa ajakirjanik Dmitri Muratov ning Filipiinide ajakirjanik Maria Ressa sõnavabaduse eest seismise eest.

"Ma arvan, et see on hästi kaalutletud ja oluline samm praegu, sest Nobeli rahupreemia on alati mingit sorti poliitiline kapital, kus keegi saab suunata valgusvihu mingisugusele probleemile, mingisugusele teemale. Ja tegelikult oli huvitav vaadata seda, kuidas preemiat andnud komitee seda selgitas. Tõi välja sõnavabaduse, ajakirjandusvabaduse seose demokraatiaga ja püsiva rahuga, jätkusuutliku rahuga," kommenteeris Mälksoo "Ringvaates".

Tema hinnangul on komisjoni sõnum avalikkusele see, et ajakirjanikutöö on tähtis.

"Ilmselt selle sõnum on praegu ka see, mida meile näitavad ju Freedom House'i ja teiste selliste organisatsioonide raportid, et sõnavabadusega on maailmas läinud asjad pigem halvemuse poole, kui võrdleme kõiki riike," ütles Mälksoo.

Ta lisas, et ajakirjanikule rahupreemia andmine on harv ja tähtis.

Venemaa opositsioonilise ajalehe Novaja Gazeta peatoimetajale Dmitri Muratovile preemia andmisega soovitakse Mälksoo hinnangul avaldada Venemaale survet, et see ajaleht saaks edasi tegutseda.

"Venemaal ikkagi viimastel aastatel on päris jõuliselt kasutatud välisagentide seadust. Vaatame siis, kas Nobeli rahupreemia eest raha vastuvõtmine läheb ka välisagendiks olemise alla," sõnas Mälksoo.

Maria Ressa on Filipiinide presidendi Rodrigo Duterte režiimi suhtes kriitilise uudisteväljaande Rappler tegevjuht. Nobeli rahupreemiat välja andev komisjon põhjendas Ressale preemia andmist sellega, et ta kasutab väljendusvabadust, et paljastada võimu kuritarvitamist Filipiinidel.

"Alati kui selliste teemadega tegeleda, on oht elule ja usun, et Nobeli rahupreemia seda mõlema puhul tunnustab," märkis Mälksoo ja tõdes, et niisugust tööd tegevad inimesed peavad olema julged. Ta tõi näiteks, et paarikümne aasta jooksul on maha lastud kuus Muratovi ajalehe kaastöötajat.