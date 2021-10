Laschet: võin vajadusel parteijuhi ametikohalt lahkuda

Saksamaa Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Armin Laschet väitis neljapäeval, et astub parteijuhi ametikohalt tagasi, kui see aitab CDU-l järgmist valitsust moodustada.

Laschet lubas samuti partei aparaadi uuendamist. "Kui teiste inimestega lähevad asjad paremini, siis olgu nii," ütles Laschet.

CDU sümboliseeris varem stabiilsust. Viimase kolme aasta jooksul on parteil olnud aga mitu juhti. Saksamaa kantsleri Angela Merkeli kodupartei valmistub nüüd järjekordseks sisemiseks võimuvõitluseks.

CDU-s rivaalitsevad omavahel erinevad fraktsioonid. Pärast valimiskaotust tuli erinevate fraktsioonide rivaalitsemine ka teravalt päevavalgele, vahendas The Times.

Uudiste väljaande Business Insider korraldatud küsitlusest selgus, et kõige populaarsem CDU juhi kandidaat on Friedrich Merz. Ta on erakonna konservatiivse tiiva esindaja ja teiste fraktsioonide seas ebapopulaarne. Merz kaotas viimastel CDU parteijuhi valimistel just Laschetile.

Meedias spekuleeritakse veel tervishoiuministri Jens Spahni nimega. Saksamaa valijate seas on kõige populaarsem aga CDU sõsarpartei CSU juht Markus Söder.

Kui sotsiaaldemokraatide kantslerikandidaat Olaf Scholz ei suuda uut valitsust moodustada, antakse teatepulk üle suure tõenäosusega just Söderile, vahendas The Times.

Neljapäeval avaldatud uuring näitas, et 53 protsenti sakslastest toetab SPD juhitud kolme partei koalitsiooni. Söderi hinnangul peavad konservatiivid valmistuma opositsioonis olemiseks.

CDU on sõjajärgset Saksamaad juhtinud kokku 52 aastat. Merkel oli kantsler viimased 16 aastat.