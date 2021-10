SPD alustab Saksamaa uue valitsuse moodustamist

FDP soovib alandada makse ja vähendada riigi osalust majanduses. SPD ja rohelised soovivad aga riigi osakaalu majanduses suurendada.

"FDP seisab silmitsi suure väljakutsega. Kuidas ennast positsioneerida, rohelised ja SPD on palju vasakpoolsemad ," ütles Angela Merkeli kodupartei (CDU) asejuht Julia Klöckner.

Ajalehe Financial Times hinnangul tulevad kõnelused keerulised, kus määravaks saab parteijuhtide läbirääkimisoskus.

SPD juhid on läbirääkimiste osas siiski optimistlikud. "Ma ei näe ületamatuid erinevusi. Meie erimeelsused pole nii suured, kui CDU juhid väidavad," ütles SPD parlamendisaadik Johannes Fechner.

SPD kantslerikandidaat Olaf Scholz on rahandusminister olnud 2018. aastast. Ta on tuntud hea läbirääkijana. Hea läbirääkimiste kogemus on ka roheliste kaasjuhil Robert Habeckil. "Ta on ettenägelik poliitik, tema juhtimisel sõlmiti Schleswig-Holsteini liidumaal valitsusliit CDU, FDP ja roheliste vahel," ütles Mainzi ülikooli ajaloolane Andreas Rödder.

FDP peasekretäri Volker Wissingi juhtimisel moodustati 2016. aastal Reinimaa-Pfalzi liidumaal esimene valgusfoori koalitsioon.

Wissing toetab ka föderaalsel tasandil valgusfoori koalitsiooni moodustamist. CDU-FDP valitsuses ei suutnud liberaalid ühtegi olulist valimislubadust ellu viia. 2013. aasta parlamendi valimistel ei ületanud nad seetõttu isegi valimiskünnist, teatas Financial Times.

"FDP jaoks oli CDU-ga koalitsioon aastatel 2009-2013 halvim asi, mis kogu erakonna ajaloos on juhtunud," ütles Trieri ülikooli politoloog Uwe Jun.

Hulk CDU liikmeid on juba valgusfoori koalitsiooniga leppinud. "Foor on tulemas. CDU jaoks koidab uus ajastu ja me peame selleks valmistuma," ütles CDU sõsarpartei CSU juht Markus Söder.