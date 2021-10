Saksamaa rohelised tahaksid koalitsiooni SPD ja FDP-ga

Saksamaa roheliste kaasjuht Annalena Baerbock ütles kolmapäeval, et tema partei tahab proovida moodustada koalitsiooni sotsiaaldemokraatide (SPD) ja liberaalse FDP-ga (Vabad Demokraadid).

Teade on hoop kantsler Angela Merkeli konservatiividele.

Rohelised leidsid pärast esialgseid läbirääkimisi SPD ja Merkeli CDU-CSU-ga, kes tulid valimistel vastavalt esimeseks ja teiseks, et kõige kasulikum on pidada põhjalikumaid läbirääkimisi SPD ja FDP-ga, ütles Baerbock.

Rohelised, kes tulid valimistel kolmandaks, ja FDP, mis platseerus neljandaks, ei ole kuigi lähedased.

Baerbocki sõnul on Saksamaa silmitsi suurte katsumustega ja vajab uut algust.

"Riik ei saa lubada pikka patiseisu," ütles ta roheliste ettepaneku kohta alustada kiiresti ametlike koalitsioonikõneluste järgmist etappi.

Kõik pooled tahavad vältida 2017. aasta valimistele järgnenud kuudepikkuste koalitsiooniläbirääkimiste kordumist.

Roheliste otsus tähendab, et sotsiaaldemokraadist rahandusminister Olaf Scholz on sammu võrra lähemal Saksa uueks kantsleriks saamisele.

SPD, roheliste ja FDP koalitsioon oleks Saksamaa ajaloos esimene.

Roheliste kaldumine SPD-juhitud valitsuse poole on tagasilöök CDU kantslerikandidaadile Armin Laschetile, kelle juhtimisel tegid konservatiivid kehvima valimistulemuse alates Teisest maailmasõjast.

Roheliste kaasjuhi Robert Habecki sõnul on palutud FDP-l võtta vastu pakkumine alustada kolmepoolseid kõnelusi SPD-ga.

Ta märkis, et ehkki rohelistel on konservatiividega mõningane ühisosa, on ka märkimisväärseid erimeelsusi.

Esialgsete läbirääkimiste käigus selgus, et suurem ühisosa on sotsiaaldemokraatidega, ütles ta, osutades teemadele nagu kliimakaitse, sotsiaalne õiglus ja Euroopa integratsioon.