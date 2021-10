Scholz: alustame neljapäeval koalitsiooni läbirääkimisi

Saksamaa rahandusminister ja sotsiaaldemokraatide kantslerikandidaat Olaf Scholz ütles kolmapäeval, et neljapäeval alustatakse koalitsiooni moodustamise osas läbirääkimisi roheliste ja liberaalse FDP-ga.

Scholzi sõnul anti kolmele parteile valimistel mandaat, et nad moodustaksid valitsuse. "See on kodanike tahe," ütles Scholz.

Sotsiaaldemokraatide juhid Saskia Eskens ja Norbert Walter-Borjan ütlesid samuti, et roheliste ja FDP-ga alustatakse läbirääkimisi.

Saksamaa roheliste kaasjuht Annalena Baerbock ütles kolmapäeval, et tema partei tahab proovida moodustada koalitsiooni sotsiaaldemokraatide (SPD) ja liberaalse FDP-ga (Vabad Demokraadid).

SPD, roheliste ja FDP koalitsioon oleks Saksamaa ajaloos esimene.