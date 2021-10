Starkopf: oleme koroonaga sarnases olukorras kui märtsis-aprillis

Starkopf tõi avalikus pöördumises välja, et Tartu Ülikooli Kliinikumis on 2020. aasta algusest kuni tänaseni ravitud 1471 COVID-19 patsienti, neist 272 on olnud intensiivravi osakonnas. 8. oktoobri seisuga on ravil 66 isolatsiooni vajavat COVID-19 patsienti, sh 11 intensiivravil.

"Haigla tavapärane töörütm on tõsiselt häiritud, neljast täiskasvanute intensiivravi osakonnast kaks on muudetud COVID-19 osakondadeks. COVID-19 patsientide ravi on keeruline ja aeganõudev. Need patsiendid viibivad haiglas kaks korda kauem kui muud haiged, haiglasuremus on kaheksa korda kõrgem," märkis ta.

Starkopf lisas, et COVID-19 haiged vajavad raviks oluliselt rohkem ressurssi kui mitteCOVID-19 haiged.

"Vajaminev tööjõud ja voodikohad tulevad nende ravitegevuste arvelt, mida on võimalik edasi lükata. Ennekõike on see plaaniline statsionaarne kirurgia. Tulemuseks on pikenenud operatsioonijärjekorrad, halvenenud eriarstiabi kättesaadavus," sõnas professor.

Starkopfi kinnitusel on ainus viis olukorda muuta on vaktsineerimine.

"Terviseameti andmed ning professor Krista Fischeri analüüs tõestavad veenvalt, et vaktsineerimine kaitseb hästi COVID-19 haigestumise, eriti raske haigestumise, st haiglaravi vajaduse eest. Vaktsineeritud inimestel on kolm korda väiksem tõenäosus haigestuda ja ligi kaheksa korda väiksem tõenäosus haiglaravi vajaduse järele."

Starkopfi sõnul on kliinikumis selgelt näha, et haiglaravi vajavad ennekõike vaktsineerimata inimesed.

"Nende haiguse kulg on sama keeruline ja raske kui pandeemia esimese ja teise laine ajal. Haiglaravi vajanud vaktsineeritud inimesed põevad haigust võrreldes vaktsineerimata patsientidega kergemalt ning lühemalt. Intensiivravi on vajanud vaid üksikud, kelle puhul on haiguse kulus olnud oluline roll kaasuvatel haigustel."

Ta tunnistas, et paraku ei ole Eesti saavutanud vaktsinatsioonitaset, mis lubaks tervishoiuasutustel pöörduda tavapärase töörütmi juurde.

"Viimase nädala nakatumisnäitajad viitavad olukorra halvenemisele, haiglaravi vajavate patsientide arv kasvab oktoobri lõpuks tänasega võrreldes tõenäoliselt kaks korda. Oleme taaskord sarnases olukorras nagu 2021. aasta märtsis-aprillis."

Strarkopf pani inimestele südamele, et nad vaktsineeriks end COVID-19 vastu.

"Seeläbi kaitsete mitte ainult ennast, vaid tagate ka tervishoiuteenuste kättesaadavuse kogu ühiskonnas tervikuna. Teie lähedaste hulgas on kindlasti inimesi, kes vajavad arstiabi muul põhjusel, kui COVID-19. Palun tehke see neile võimalikuks!"