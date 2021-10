Läti EMO juht soovitas inimestel olla valmis end ise aitama

"Peate olema valmis hoolitsema enda eest ise. Võtke kindlasti ravimeid, mida arst on teile välja kirjutanud, vältimaks vajadust pöörduda haiglasse," ütles Läti erakorralise meditsiini teenistuse direktor Liene Cipule.

Vähene vaktsineeritus, koroonapatsientidest pungil haiglad ja nakatunute hüppeline kasv viisid Läti esmaspäeva esimesest minutist algava eriolukorrani. Läti terviseminister arutas Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinikuga abivõimalusi teistest riikidest. Kaalutakse moodulhaigla püstitamist Riiga.

Praegu on Lätis koroonaviirusega haiglas üle 700 patsiendi, enamik neist vaktsineerimata ja üle 80 raskes seisus. Koroonaosakondades on vaid mõned vabad kohad ja prognoos on kriisiaja tumedaim – kui praegu annab positiivse proovi 1300 kuni 1800 inimest päevas, siis kuu lõpul on juhtumeid juba 3400. Mõni öö tagasi ootasid patsientidega kiirabiautod tänavail, et mõneski haiglas vabaneks koht.

"Oleme jõudmas olukorda, kus peame ütlema, et osale patsientidest pole meil võimalik arstiabi anda," ütles Läti arstide liidu juhatuse liige Karlis Racenis.

Et Lätis ei saanud eelmiste lainete ajal plaanilist ravi, on praegu haiglais palju neid, kes pole küll koroonas, kuid on hädavajalikku keerulist operatsiooni oodanud väga kaua.

"Me ei tea, kelle uksest saatus sisse tungib. See ei pruugi üldse olla koroona. Tervishoiusüsteemi ülekoormus lõpeb hukatuslikult," nentis kopsuarst Alvils Krams.

Kui tavaliselt on Lätis 900 kiirabi väljakutset ööpäevas, siis viimasel ajal on see kasvanud 1300-ni ja isegi enam. Raskemad ajad on alles ees, prognoosivad siinsed eksperdid.

Patsientidest on umbes ka perearstikeskused, kus kõige enam tuleb tegelda kooliõpilastega.

"Tunnen, et meid, perearste, on jäetud saatuse hooleks. Kogu esmatasandi arstiabis on tekkinud täielik kaos, anarhia ja organiseerimatus," ütles maapiirkonna perearstide ühenduse juhatuse liige Ainis Dzalbs.

Valitsuse otsus muuta mittevaktsineeritute elu keerulisemaks on nädalavahetusel kaitsesüstimist juba suurendanud. Läti avab taas 10 vaktsineerimispunkti.