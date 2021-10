Lätis on hõivatud 80 protsenti Covid-patsientide voodikohtadest

Läti tervishoiuministeeriumi teisipäeval avaldatud raportist selgub, et umbes 80 protsenti koroonapatsientidele mõeldud voodikohtadest on haiglates hõivatud.

Läti suurendab Covid-patsientide vajadustele kohandatud voodikohtade arvu. Eelmisel nädalal käivitati Bauska haiglas Covid-patsientide hooldus.

Koroonaravi osakonnas oli teisipäeval hõivatud 82 protsenti voodikohtadest, intensiivraviosakonnas oli see näitaja 63 protsenti. Eelmisel nädalal oli see number 55 protsenti, vahendas LSM.

Suurim koormus on Riia haiglapiirkonnas. Seal on hõivatud 85 protsenti koroonapatsientide vajadustele kohandatud voodikohtadest. Järgnevad Latgale ja Zemgale.

Ruumipuudus on Läti haiglates juba igapäevane nähtus. Mitmes haiglas on majutusvõimsuse lagi juba käes. Sada protsenti Covid-19-patsientide vajadustele kohandatud voodikohtadest on hõivatud näiteks Balvi ja Gulbene haiglates.

Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 2236 uut koroonanakkuse juhtu ja suri 17 COVID-19 haiget, teatas kolmapäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.