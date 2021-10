Läti plaanib maksta vaktsineeritud eakatele viis kuud 20 eurot toetust

Otsuses arvestati ka üldist hinnatõusu, sealhulgas energia eest.

Toetuse saamiseks tuleb selle aasta 31. detsembriks lasta end täielikult vaktsineerida.

Sotsiaalministeeriumi arvestuste kohaselt kulub selliseks sammuks 48,5 miljonit eurot, sellest 18,45 miljonit sel aastal ja 30,05 miljonit järgmisel aastal.

Sellised arvutused põhinevad prognoosil, et novembriks tõuseb täielikult vaktsineeritud eakate inimeste osakaal 80 protsendini ja detsembris juba 95 protsendini. Praegu on Lätis täielikult vaktsineeritud koroonaviiruse vastu 57 protsenti üle 60-aastastest inimestest.

Seadusemuudatuse peab jõustumiseks heaks kiitma ka parlament, valitsus palus teha seda võimalikult kiiresti.

Oktoobri alguses tegi Leedu sotsiaalministeerium ettepaneku, et riigis saaksid äsja vaktsineeritud üle 75-aastased inimesed ühekordse maksena 100 eurot. Raha saamise tingimus on, et enne 1. septembrit polnud isik saanud ühtegi vaktsiinidoosi ja 1. detsembriks on saadud mõlemad süstid.