President Kaljulaidi nõunike edasine saatus on veel lahtine

Postimees kirjutas, et presidendi julgeolekunõunikuna töötanud Peeter Kuimet asub 12. oktoobrist tööle kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhatajana.

Alates 2012. aastat LHV majanduseksperdina töötanud Kaljulaidi endine majandusnõunik Heido Vitsur teatas, et temal on ees ootavate väljakutsetega asi lihtne - ta saab tagasi minna sinna, kust ta presidendi kantseleisse tuli.

Nii omal soovil ametist lahkuv presidendi kantselei senine direktor Tiit ­Riisalo kui ka presidendi vabakonnanõunik Triin Toomesaar võtavad mõneks ajaks aja maha ja vaatavad siis edasi.

Kaljulaidi avalike suhete nõunikuna töötanud Taavi Linnamäe jättis vastuse ebamäärasemaks ja ütles, et tal on ­hulganisti ideid, kuid konkreetseid plaane veel ­üksjagu vähem.

ERR-ile on väidetud, et Riisalo võib leida tegevust kolme mere initsiatiivi juures ja Linnamäe võib jätkata Kaljulaidi nõunikuna ka pärast ametiaja lõppu.

Kaljulaid ise ütles laupäeval ETV-le antud pikemas intervjuus, et soovib aktiivselt ka edaspidi Eesti elus kaasa lüüa.

"Ma arvan, et hästi oluline on, et ma tajun siin ka seda vastutust, et ametist lahkuv vabariigi president – kes tõepoolest on liiga noor selleks, et lihtsalt jääda pensionile – saab kujundada ka seda rolli vabalt. Ma ei välista mitte ühtegi ühtegi ühtegi edasist sammu: töötamist mõnes ettevõttes, tegelemist poliitikaga, erineval viisil ja moel. Kõik on võimalik."

Küsimusele, kas temast võiks saada ka kunagi Eesti peaminister, vastas Kaljulaid, et miks mitte ning et ta on valmis oma rahvast teenima mitmel erineval moel.