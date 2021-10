Saaremaa valimisliidul tekkis üleöö kaks vallavanemakandidaati

Pühapäeva õhtul kinnitas Kallas oma soovi rahvalt mandaati saades asuda taas vallavanemaks. Ligi poolteist aastat tagasi võttis Kallas poliitilise vastutuse Saaremaa koroonakriisi eest ning astus vallavanema kohalt tagasi.

Kallas põhjendas tavatut soovi rahva toetusega. "Aasta algusest saati on seda küsitud. Kõhklus on olnud pidevalt sees, aga viimase kahe kuu jooksul, kui oleme nimekirjaga väljas olnud, on seda küsimust aina rohkem ja rohkem esitatud ja veel reedel-laupäeval, suheldes lähimate inimestega, jõudsin otsusele, et olgu, kui nii paljud inimesed seda küsivad, siis loodetavasti on veel rahval minu kohta hea arvamus ja on valmis toetust mulle andma," lausus ta ERR-ile.

Kallase sõnul pole valimisliidu sees mingeid kokkuleppeid ja tema hinnangul peaks vallavanemakandidaadiks saama see, kes saab rahvalt valimistel suurema toetuse.

"Mingid eelkokkuleppeid ei ole. Mikk Tuisul on puhas taust taga, ta pole varem valimistel osalenud. Mina vaatan ka oma varasemaid tulemusi, loodan, et rahva toetus, nagu eelmine kord, saab olema ka seekord. Ainult valijad otsustavad," ütles Kallas.

Eelmistel valimistel sai Kallas Saaremaal enim hääli – 1053.

Saaremaa vallas kandideerib kokku 267 kandidaati, nimekirju on seitse: lisaks valimisliidule Terve Saaremaa on esindatud praegu koalitsioonis olevad Reformierakond ja Keskerakond. Oma nimekirjaga on väljas ka Isamaa, EKRE, Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised.

Reformierakonna kandidaat Saaremaa vallavanema kohale on Jaanus Tamkivi, Keskerakonnal Aivar Aru, Isamaal Mart Maastik, EKRE-l Kristjan Moora ning Eesti 200-l Koit Kelder.