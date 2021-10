Saarts: seekord on valimised kohalike valimiste nägu

Esmaspäeval algas hääletamine kohalike omavalitsuste valimistel. Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on tänavustel omavalitsuste valimistel kohalikud teemad rohkem kõne all kui varasematel kordadel.

Saarts ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tänavused valimised on kohalike valimiste nägu, sest rohkem arutataksegi kohaliku tähtsusega asju. Ka Tallinnas on tema sõnul varasematest kordadest märksa rahulikum ja märgiline on, et keegi pole jõuliselt välja käinud vene kaarti ehk eestlasi ja venelasi vastandanud.

"Seetõttu võib-olla see niisugune konfrontatsioon või konfliktsuse aste on ka tunduvalt madalam kui varasematel valimistel, eriti siis, kui linnapeaks oli Edgar Savisaar," sõnas Saarts.

Hommikul kell 9 alanud e-hääletus päris viperusteta ei kulgenud - ehkki hääled tegelikult läksid arvesse, kuvati hääletuse alguses esimese kümne minuti jooksul kasutajale teadet, et antud hääle näol oli tegemist testhäälega.

"Põhjustas selle viga serveri seadistuses ehk kellaaeg oli vale ja valijarakendus seetõttu näitas vale teksti. Küll aga need hääled ise võeti serveri poolt vastu ja neid sai ka kontrollida soovi korral kontrollrakendusega," selgitas riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

E-hääletamine kestab laupäeva õhtuni. Jaoskondades saab oma hääle anda aga kuni valimispäeva ehk pühapäeva õhtuni.

Esimesel päeval on hääletanud üle 40 000 inimese

Esmaspäevast saab üle Eesti nii valimisjaoskondades kui ka e-hääletusel valida esindajaid kohalike omavalitsuste volikogudesse. Kella 20 seisuga oli üle Eesti antud 49 113 häält. Valimisjaoskondades oli hääletanud 12 798 ning interneti teel 36 315 valijat.

Lasnamäe linnaosavalitsuse haldussekretäri Anastassia Grigorjeva sõnul sai valimisjaoskondades hääletamine hoo sisse kohe pärast jaoskondade avamist keskpäeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On olnud tõesti üsna suur huvi valijatel, rahvast liigub. Seda ma olen kuulnud ka teistest linnaosadest. Tegelikult elanike on huvi suur ja hääletamine alles algab," rääkis Grigorjeva.

"Mõtlesin, et täna on vähem inimesi. Mul on vaba aega ja nüüd lähen Tondiraba parki kepikõndi tegema. Meil on selline programm täna," rääkis valimas käinud Ljudmila.

"Esiteks - kodu on lähedal. Teiseks - hea asi, mida ei pea homseks jätma," sõnas Sergei.

Ka Narvas kujunes esimene hääletamispäev rahvarohkeks - nelja tunniga käis valimas umbes 250 inimest. Tavaliselt pole Narvas eelhääletamise ajal suurt tunglemist, kuid seekord saabusid esimesed valijad hääletama veel enne valimisjaoskonna avamist. Jaoskonda pääsemiseks seisti isegi järjekorras.

Valijate sõnul soovisid nad tähtsa toimingu võimalikult varakult sooritada. "Internetis mobiiltelefoniga ei õnnestunud, ainult arvutist saab. Otsustasin kohale tulla," sõnas Nikolai.

"Tahaks kohe hääletada, et mitte hilisemale ajale jätta," ütles Tatjana.

"Vaja on kiiresti oma kandidaadi poolt hääletada. Oleme temaga kaua koos töötanud. Ootame elu paranemist ja üldse hääletame heade inimeste poolt," rääkis Gennadi.

"Ootan linnas suuri muutusi. Seni valitseb meil seisakuaeg, nagu 1990. aastatel. Olen küll pensionär, kuid tahaks midagi uut. Et linnavalitsuses oleksid uued näod," ütles Emma.

Üks asi on tänavustel valimistel silmnähtavalt teisiti. Nimel ei kehti hääletamisnädalal poliitilise välireklaami keeldu.