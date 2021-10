Babiši sõnul lubas põdur president ta peaministrikandidaadiks esitada

Valimised kaotanud Tšehhi peaminister Andrej Babiš ütles teisipäeval, et riigi põdur president lubas pühapäevasel kohtumisel ta peaministrikandidaadiks nimetada.

President Miloš Zeman toimetati pühapäeval haiglasse, mis on jätnud poliitikud nõutuks, kuna ta peaks äsjaste valimiste järel nimetama peaministrikandidaadi.

"Kui ma presidendiga pühapäeval rääkisin, ütles ta, et kui hetk saabub, palub ta seda minult," ütles Babiš televisioonile.

"On minu asi pakkumine vastu võtta või tagasi lükata," lausus ta, lisades, et on valmis ka opositsiooni minema.

Läinud nädalavahetusel toimunud valimised võitis napilt paremtsentristlik koalitsioon Üheskoos, mis edestas miljardärist Babiši populistliku ANO parteid.

Koos ühe teise tsentristliku koalitsiooniga sai Üheskoos 200-liikmelises parlamendis 108 mandaati.

Zeman ütles aga valimiste eel, et nimetab uut valitsust moodustama partei-, mitte koalitsiooni juhi. See viitab, et esmaõigus võib minna presidendi vanale liitlasele Babišile.

Arvestades parlamendi koosseisu, oleks Babišil keeruline enamusvalitsust moodustada või vähemusvalitsusega jätkata.

Tšehhi meedias on hakatud välja käima nimesid, kes järgmises valitsuses olla võivad. Kõige tõenäolisemaks peaministrikandidaadiks peetakse koalitsiooni Üheskoos juhti Petr Fialat.

Praha sõjaväehaigla teatel on presidendi seisund stabiilne ja ta saab intensiivravi. Kohalikule meediale teadaolevalt võib 77-aastane president, kes kannatab maksaprobleemide käes, haiglasse jääda veel nädalateks.