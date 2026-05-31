Babiš: Tšehhi ilmselt ei täida sel aastal NATO kaitsekulutuste eesmärki

Tšehhi Vabariik jätab sel aastal tõenäoliselt täitmata NATO eesmärgi suurendada kaitsekulutusi 2 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), ütles peaminister Andrej Babiš pühapäeval avaldatud intervjuus.

"Anname endast parima", ütles Babiš NATO kaitsekulutustest ajalehele Financial Times, kuid lisas, et tema valitsus peab toime tulema eelarveaugu​ga, mille põhjustas tema euroopameelse eelkäija liigne kulutamine.

Tšehhi president Petr Pavel on olnud vastakal arvamusel Babiši valitsusega seoses plaanidega vähendada 2026. aasta riigieelarves kaitsekulutusi. Isegi kui ta eelarve seaduseks väljakuulutas, hoiatas Pavel märtsis, et sõjalised kulutused ei vasta kasvavale julgeolekuohule ega NATO kaitsekulutuse kohustustele.

Babiš ütles, et Praha on pühendunud NATO uue eesmärgi — tõsta kaitsekulutused 3,5 protsendini SKPst aastaks 2035 — täitmisele , kuid lisas, et NATO liitlased peaksid keskenduma pigem võimete parandamisele kui kulutuseesmärkidele, mida on tema sõnul lihtne manipuleerida.

Reuters teatas sel kuul, et Ameerika Ühendriigid kavatsevad NATO-le teada anda oma plaanist vähendada USA sõjaliste võimete hulka, mida oleks Euroopa liitlastele suure kriisi korral võimalik kasutada.

President Donald Trump on juba pikka aega survestanud NATO liitlasi suurendama oma kaitsekulutusi — eesmärk, mis on muutunud üha olulisemaks Venemaa neljandat aastat kestva sõja taustal Ukrainas.

" Ajastu, mil Ameerika Ühendriikide subsideerisid jõukate riikide kaitset, on läbi. Me vajame partnereid, mitte protektoraate," ütles USA kaitseminister Pete Hegseth laupäeval Aasia julgeolekukonverentsil teistele kaitseministritele.