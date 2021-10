Koroonaviirusega on haiglaravil 316 patsienti, suri kaks

Kolmapäeva hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 252 inimest, kokku on haiglas 316 koroonaviirusega nakatunud patsienti.

Haiglaravil olijatest on vaktsineerimata 213 ehk 67,4 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 103 ehk 32,6 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 55 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 33 patsienti, neist juhitaval hingamisel 18.

Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest, mõlemad olid vaktsineeritud: 70- ja 81-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1404 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tuvastati 1228 uut nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 7314 testitulemust, millest 1228 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 810 vaktsineerimata (66 protsenti) ja 418 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga (34 protsenti).

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on nüüd 930,4. Sellest kõrgemad on Euroopas nakatumisnäitajad vaid Serbias, Lätis ja Leedus. Samas on koroonasurmade suhtarvult Eesti Euroopas alles 17. kohal.

Ööpäeva jooksul manustati 1991 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 392 591 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67,7 protsenti. Kõigist Eesti elanikest on vähemalt korra vaktsineeritud 57,7 protsenti.