Kuressaare lennujuhtimine läheb 2023. aastal üle kaugsüsteemile

Lennuliiklusteeninduse AS plaanib 2025. aastaks kõikidel Eesti regionaalsetel lennuväljadel minna üle irdtornidega lennujuhtimisele, mis tähendab seda, et kohapeal ei ole enam tööl lennujuhti. Kuressaare lennujaam läheb uuele süsteemile üle 2023. aasta alguses.

Lennukite maandumisi ja õhkutõusmisi jälgitakse ja juhitakse siis Tallina lennujuhtimiskeskusest regionaalsetel lennuväljadelt reaalajas saadavate kaamerapiltide alusel.

Kolmapäeva õhtune Tallinn-Kuressaare liinilennuk maandub Kuressaares lennuinformaatori silma all. Pisut enam kui aasta pärast jälgivad lennukite maandumisi ja õhkutõusmisi aga juba hoopis kaamerad torni otsast.

Kaamerate otsepilt jõuab Tallinna lennujuhtimiskeskusesse, kust omakorda pilootidega vajadusel kaamerapildi põhjal suheldakse.

"Kuressaare lennuväljale tuleb 16 kaamerat, mis tagavad 360 kraadise vaate ja lisaks tuleb siia kaks täisautomaatset binokkelkaamerat, mis automaatselt suumivad sisse liikuva õhusõiduki ja jälgivad teda," selgitas Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse liige Jaanus Jakimenko.

Üks arendajatest Lauri Laasik on ka ise piloot ja kinnitab, et piloodi jaoks ei muutu midagi ja ta ei pruugi aru saadagi, kust temaga suheldakse.

"Lennuohutuse jaoks ei muutu mitte midagi, piloodi jaoks ei muutu mitte midagi, sest piloot suhtleb endiselt läbi raadio lennujuhiga. Muutub kohalik töökorraldus, aga sellest piloot ei tea mitte midagi. Piloot võtab ühendust raadioga, saab oma info, saab info selle kohta, et rajal on kõik hästi, maandub, korras," rääkis Laasik.

Kuigi analoogseid süsteeme on maailmas välja töötatud juba mitmeid ja juba on need ka töös, otsustasid eestlased ise oma süsteemi välja töötada. Seda on plaanis aastaks 2025 kasutada kõikidel regionaalsetel lennuväljadel Eestis.

Maksma läheb see kõik suurusjärgus viis miljonit eurot, aga Cybernetica AS-i poolt väljatöötatud süsteemiga tahetakse minna ka välisturgudele.

"Me anname informatsiooni, mis olukord lennuväljal valitseb, millised on ilmastikuolud ja kus teine lennuk asub, kui on mitu lennukit samal ajal õhuruumis," rääkis Kuressaare lennujaama lennuinformaator Jaanika Teearu.

Kuressaare kaameraid testitakse aasta jooksul paralleelselt kohapealse lennuinformaatoriga ja kaugjuhtimisel peaksid lennukid Kuressaares maanduma ja tõusma hakkama 2023 aasta alguses.

Esimesena läheb uuele süsteemile üle Tartu lennujaam tuleva aasta oktoobris.