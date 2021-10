Galerii: president Karis töövisiidil Riias

Esialgse kava järgi pidi Karis kohtuma neljapäeval Läti presidendi Egils Levitsiga, kes aga andis positiivse koroonaproovi, mistõttu jäi see kohtumine ära. Pärastlõunal pidi Karis olema Helsingis, et kohtuda Soome kolleegi Sauli Niinistöga, ent ka see kohtumine nurjus, kuna Niinistöl oli lähikontakt koroonaviirusega nakatunuga.

Presidendi kantselei teatel oli Karisel neljapäeva hommikul telefonivestlus Läti presidendi Egils Levitsiga. Karis soovis Levitsile tervist ja kiiret paranemist ning avaldas lootust oma Läti kolleegiga peatselt kohtuda.

Lisaks spiikriga kohtumisele külastas president Karis Kristjan Jaak Petersoni monumenti ning tutvus Eesti tulevase saatkonnahoone asukohaga.

Traditsiooniliselt teeb värske riigipea esimesed välisvisiidid lähinaabrite Läti ja Soome kolleegide juurde, et kinnitada senise tiheda suhtluse jätkumist.