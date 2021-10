Ikea: laovarude puudus kestab veel vähemalt aasta

"Me näeme, et tooraine puudus ja tarneahelate probleemid kestavad veel vähemalt aasta aega. See on pikem aeg, kui me pandeemia alguses eeldasime," ütles ajalehele Financial Times Ikea tegevjuht Jon Abrahamsson.

Ikea teatel muutis pandeemia ka firma ärimudelit. Veebis on müük peaaegu kahekordistunud. Samuti tegutsetakse üha rohkem kesklinnas, mitte äärelinnades.

Ikea kasutab Aasiast Euroopasse kaupade transportimisel üha rohkem ronge. Laevatranspordi hind tõuseb ja ummikud segavad sadamate tööd terves maailmas.

Ikea on maailma suurim mööblifirma, eelmisel aastal oli firma käive umbes 40 miljardit dollarit. Esimene Ikea pood avati 1943. aastal Rootsis.