Virumaale saab pilku heita ka mägede tippudest

Ida-Virumaa turismiettevõtjate ühenduse ja Kiviõli Everesti hosteli koostöös valminud seiklusteenusesse kuulub praegu viis mäge, neist neli on tekkinud põlevkivitööstuse tagajärjel.



"Seikluse mõte on propageerida väljas liikumist ja loodusega sõpradeks saamist. Samuti arusaamist sellest, millest need mäed on tekkinud. Väga tihti tuntakse neid tuhamägedena, aga nad mitte kõik pole tuhamäed, nad on kõik tegelikult väga erinevad. Neil on oma lood ja nii ongi võimalus natuke õppida ja tundma saada meie tööstusajalugu," ütles Ida-Viru turismiklastri projektijuht Meelis Kuusk.



Mägede tipus avaneb vaade sellele, millise jälje on põlevkivitööstus Ida-Virumaale jätnud.

"Mäe tipust tasub kaasa võtta palju emotsioone seal nähtavast pildist, kuidas loodus on tagasi võtnud oma osa ja kuidas rohelus ja kõik muu on taastunud. Ning see pikk, kõrge vaade, millest inimene on kogu aeg unistanud, näha kõrgemalt kaugemale, seda kõike on võimalik siin teha. Need on need kogemused, mida sellest seiklusest saab kaasa võtta," sõnas Kuusk.

Lisaks Ida-Virumaa tehismägedele on viie mäe seikluse valikus ka Lääne-Virumaal asuv kaitsealune Uljaste linnamägi.