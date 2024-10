Kohalikud elanikud on taas mures Uljaste järve pärast

Kohalikele aktivistidele teevad muret nii Uljaste lähedal toimunud RMK raietööd kui ka Kiviõli keemiatööstuse põlevkivikarjääri laienemise plaanid.

"Tahame siinseid metsad säilitada nii järeltulevatele põlvedele kui ka enestele. Seepärast on Lüganuse valla elanikud alustanud allkirjade kogumist metsade säilitamise ning looduskaitse- ja kõrgendatud avaliku huviga ala laiendamise poolt. Samuti nõuame, et peatataks kõik põlevkivikarjääri laienemise uuringud," sõnas aktivist Aivar Rihkrand.

Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev nentis, et inimestel on erinevad teemad läinud kahjuks puseriti.

"Aktivistid ajavad kahjuks teemasid segamini, aga me püüame selgitustööd teha, et igal küsimusel on oma etapp ja oma instants, kes sellega tegeleb. Räägitakse karjääri laienemisest, aga hetkel on antud vaid luba uuringute läbiviimiseks, selleks et üldse järgmist otsust teha, kas karjääri laiendatakse ja juhul kui laiendatakse, siis kui kaugele ja kui suures ulatuses," sõnas Dmitijev, kes Uljaste kaitseala võimalikku laienemist vallavanem pooldab.

Uljaste järve päästmise suurem aktsioon toimus viimati neli aastat tagasi, kui piketile kogunes üle 300 inimese.