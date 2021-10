Kalevi staadioni ehitus saab lisaraha

Eesti Spordiseltsi Kalev juhatuse liige Aleksander Tammert kinnitas ERR-ile, et staadioni ehitus on lõppjärgus. Ta täpsustas, et suuremad tööd ootavad veel ees tuletorni, mille kuju on küll paigas, kuid maja sisu ootab veel ees remont. Töö tähendab põhiliselt vahekorruste ja treppide väljaehitamist ning ühenduste loomist.

Staadion on juba saanud katte alla, kuid suur niiskus ja madalad temperatuurid on töö areenil seisma pannud. Kevadel saavad staadionil olevad jooksurajad sinise katte.

Spordimaja, staadioni ja piirdeaia hangete ning ümberprojekteerimisega on projekt kallinenud 177 000 euro võrra. Projekti kallinemise tõttu vajatakse toetust ka lisatöödeks pea 130 000 eurot.

Lisatöödeks vajavat raha kasutatakse hooldustehnika, gaasilahenduse ja automaatse kastmissüsteemi tarbeks.

Viimasest kõneldes leidis Tammert, et tegu on olulise sammuga kaasaegse lähenemise suunas. Ta pidas oluliseks ka rahalist võitu tulevikus, sest seni kasteti staadionimuru voolikutega, mis tingis suured tööjõukulud muuhulgas ka seetõttu, et kõige otstarbekam on muru kasta öösiti.

Tantsijad ei pruugi staadionimurule veel pääseda

"Sõltub, kui tugevaks suudame muru kasvatada," jäi Tammert aga kahtlevaks, kas 2023. aastal toimuv noortetantsupidu saab toimuda uuel murukattel.

Pigem pidas ta tõenäoliseks, et murule tuleb panna peale kunstkate, et tantsijad muru nädala jooksul ära ei hävitaks ning esindusstaadionile jääks alles ka esinduslik muru. Olukorda aga asutakse täpsemalt hindama järgmise aasta suvel.

Muru katmisest tõi ta positiivse näitena välja kogemuse sel suvel toimunud võimlemispeolt, mis toimus A. Le Coq Arenal ning kus võimlejad andsid oma etenduse kunstkattel mitte murul.

Linn ja riik toetavad lisarahastuse taotlust

Tallinna linna poolt on linnapea Mihhail Kõlvart juba andnud valmisoleku taotletud 153 126 eurot välja maksta.

Ka kultuuriministeeriumi poolt on kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompuse sõnul valmisolek sama suure summa maksmiseks olemas, kuid minister Anneli Ott ei ole veel jõudnud otsusele alla kirjutada.

Kuus miljonit eurot maksva minema Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimise esimest etappi finantseerivad Tallinna linn ja riik võrdsetes osades.

Koostöölepingu muudatuste kohaselt katavad riik ja linn Kalevi staadioni rekonstrueerimisega seotud lisatööde kulud ja rekonstrueerimise kallinemisega seotud kulud kogusummas 306 251 eurot võrdsetes osades.

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev viib läbi rekonstrueerimistööd ning lõpetab need lepingu kohaselt tuleva aasta 30. juuniks.

Reaalsetest ehitustöödest on praeguseks paigaldatud staadioni piirdeaed, valminud uus administratiivhoone, soetatud esmane spordivarustus ning peaareenile klapptoolid. Ehitusjärgus on veel staadioni peaareeni ning tuletorni ümberehitus.