Vseviov tõotab maksufestivalile valimisvõidu korral lõpu teha

Endine välisministeeriumi kantsler, Eesti suursaadik USA-s ja nüüd sotsiaaldemokraatide peaministrikandidaat Jonatan Vseviov lubas "Esimese stuudio" intervjuus, et erakonna valimisvõidu korral tehakse lõpp kiirustavatele maksumuudatustele. Vseviovi sõnul vajab riik eelarveaugu lappimiseks ja majanduse turgutamiseks laiemat ühiskondlikku arutelu, mitte lühinägelikke kärpeid ning üksikute maksude pidevat ümbertegemist.

Eesti inimesed on saanud seni Jonatan Vseviovi tööd ja saavutusi hinnata diplomaadi, julgeoleku- ja välispoliitika eksperdina. Vseviov, kes on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaat, sõnas, et ükski juht ei ole pädev kõikides teemades, vaid peab oskama sõnastada poliitilises juhtimises põhiküsimused.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu on aga väitnud, et Vseviov ei ole sotsiaaldemokraat, vaid on varem ju kuulunud Reformierakonda. Vseviovi sõnul on tema maailmavaade aastatega muutunud, mis tema hinnangul on igati normaalne.

"Ma ausalt öeldes arvan, et ka Urmas Reinsalu maailmavaade on muutunud, sest ei kuulunud temagi toona mitte Isamaasse, kui ta poliitikasse sisenes. Minu jaoks on selgeks saanud see, et ühiskond on tervik. Mida vanemaks olen saanud, seda enam ma olen seda mõistnud. Mulle tundub sotsiaaldemokraatidel olevat kõige terviklikum nägemus ühiskonnast. See arusaamine, et julgeolek, heaolu, majandus ja meie rahvusvaheline tegevus on omavahel olemuslikult seotud, on sotsiaaldemokraatidele kõige omasem ja loomulikum," ütles Vseviov, lisades, et liberaal on ta olnud kogu elu.

Vseviov oli sotsiaaldemokraatidega tegelikult juba suvel kokku leppinud, et asub erakonna peaministrikandidaadiks, kuid samal ajal jätkas ta veel mitu kuud välisministeeriumi kantslerina. Mitmed meediaväljaanded on öelnud, et Vseviovil oli selge huvide konflikt.

"Ma olen uhke selle üle, et ma olen olnud Eesti avalikus teenistuses – kui ma nüüd õigesti kokku loen – üle 20 aasta. Neist välisministeeriumi kantslerina kuus, kaitseministeeriumi kantslerina kaks ja pool, kokku juhtkondade liikmena veel kauem. Olen uhke sellegi üle, et kogu selle aja olen ma teinud tõestatult oma tööd parteilisi eelistusi arvestamata. Selle kinnituseks olgu kasvõi see, et mind on kantsleri ametisse nimetanud väga erinevad valitsused väga erinevate ministrite ettepanekul. Muuhulgas, kui ma õigesti mäletan, välisministeeriumi kantsleri ametikohale Urmas Reinsalu ettepanekul Jüri Ratase valitsus," selgitas Vseviov.

Ometi näevad oponendid, et Vseviov tegutses välisministeeriumis selle nimel, et Oleg Ossinovskile ei saaks osaks Ukraina sanktsioonid.

"Mina sellega vahetult ja aktiivselt ei tegelenud. Küll aga tegeleb sellise asjaga välisministeerium täiesti rutiinselt, mis on muuseas ka seadusest tulenev kohustus. Olgem ausad ja rääkigem asjadest nii nagu nad on: väljaspool Eesti piire kaitseb Eesti välisministeerium Eesti kodanike huve, andmata nendele kodanikele mingisuguseid moraalseid hinnanguid. Ka kurjategijate puhul, kes on välismaal vangi pandud, kaitsevad Eesti diplomaadid nende huve," ütles Vseviov.

Endise kantsleri sõnul puudub selles igasugune ühe või teise ametniku diskretsiooniotsus või ühe või teise ametniku moraalne hinnang sellele konkreetsele ettevõtjale.

"Kuna see küsimus tuli, ütlen ka oma moraalse seisukoha ära: ma taunin absoluutselt igasugust ettevõtlusalast koostööd Venemaaga senikaua, kuni Venemaa jätkab agressioonisõda ja pole muutnud oma Euroopa-suunalisi eesmärke. Olen töötanud kogu selle aja välisministeeriumis selle nimel, et ka õiguslikult oleks kasumi taotlemine äritegevusest Venemaaga võimalikult keeruline. See tähendab, et sanktsioonid tuleksid võimalikult laialdased. Selles osas, mis veel sanktsioneeritud pole, on minu hinnangul äritegevus Venemaaga moraalselt taunitav, sest kui ta on vastastikku kasulik, on ta järelikult kasulik agressorile ja see kasu rakendatakse meie vastu," rõhutas Vseviov.

Sotsiaaldemokraadid tahavad rohkem raha avalike teenuste rahastamiseks ja ebavõrdsuse vähendamiseks. Lisaks peab viis protsenti kaitsele säilima ja toidukäibemaks võiks olla ka odavam. Vseviovi sõnul tuleb vajalik raha selle jaoks majandusest ja sellest, mis maksudena kogutakse.

"Maksukoormus peab olema õiglane. Ta peab jaotuma õiglaselt ja nõnda, et ka kõige nõrgemad osad ühiskonnast suudaksid pärast maksude maksmist kätte jääva rahaga ennast normaalselt ära elatada," ütles peaministrikandidaat.

Vseviovi hinnangul tuleb maksusüsteemi vaadata osana terviklikust majanduspoliitikast, mida riik võiks julgelt arendada.

"Maksusüsteemi osas tuleb igal juhul loobuda sellisest maksufestivalist, mis on vaatamata lubadustele siin edasi kestnud. Üksikmakse menetletakse ükshaaval, lubatakse tagasi keerata, siis lubatakse uuesti peale keerata. Sellise kiirustamisega ei ole mõtet makse näppima minna," selgitas Vseviov.

Vseviov lubas, et kui sotsiaaldemokraadid peaksid valimised võitma, siis esimese asjana ei hakata kiirkorras makse kehtestama, et need enne jaanipäeva parlamendist läbi suruda.

"See saab olema ühiskondliku arutelu objekt ja ma luban veelkord: see arutelu saab olema majanduspoliitikat ja maksusüsteemi terviklikult käsitlev," rõhutas Vseviov.

Vseviov lisas ka, et endise kantslerina on tema hinnangul leida veel kokkuhoiukohti ka riigieelarvest, kui hästi ja kompetentselt otsida, kuid kärpimisega rikkaks saada ei ole võimalik.

"Ma olen veendunud, et käsitleda kogu riigieelarvet mingisuguse ebavajaliku kuluna, on lihtsalt rumal. Mitte lihtsalt moraalsetest vaatenurkadest lähtuvalt, vaid ka majanduspoliitilistest vaatenurkadest lähtuvalt. See, et meil oleks turvaline riik, et meil oleks haridussüsteem, mis ei jäta kedagi maha või et riik rajaks strateegilisi ühendusi iseenda sees ja ka muu maailmaga, on oluline alus meie majanduskasvule. Kui me lükkame investeeringuid edasi, siis me tegelikult lükkame edasi ka seda jõukust, mida me loodame nendelt investeeringutelt saada. Nii et ma kindlasti ei arva, et seda jätkusuutmatut auku, mille praegune valitsus on riigieelarvesse jätnud, on võimalik täita ainult riigieelarvet kärpides," ütles peaministrikandidaat.

Vseviov sõnas, et ei kavatse aga sotsiaaldemokraatide kaotuse korral silmapiirilt kaduda, vaid jätkab siiski mõnda aega poliitikas.

"Ma luban, et ma pastakat nurka ei viska, tagasilöökide kiuste võib minuga arvestada mõneks ajaks. Tulemus on muidugi ennustamatu, sest me oleme valimistest veel nii kaugel. Meenutan, et varasemalt on küsitlused eksinud ka kaugelt lähemal valimispäevale. Aga tänane tunne on selline, et see, mida on sotsiaaldemokraatide meeskonnal ja minul sealhulgas pakkuda eesti rahvale, on see, mida Eestil on vaja ja ma usun, et me suudame selle selgeks teha," lausus Vseviov.