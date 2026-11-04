ERR USA-s: demokraatide nii suur võit üllatas neid endidki

Kui enne valimisi olid demokraadid mõõdukalt optimistlikud, siis võidud vabariiklaste kantsides ületasid ka demokraatide endi ootusi. Iowa demokraatide valimispeol vallandusid rõõmuhõisked iga uue võiduteate peale. Washingtoni üllatas sinise laine suurus.

Iowas on demokraatidel põhjust rõõmustada

Veel mõne aasta eest oleks sellist valimisööd olnud siin raske ette kujutada. Nüüd tähistatakse tulemusi, mis olid üllatuseks isegi demokraatidele endile.

"Tulin siia enesekindlalt ja elevil, kuid praegu olen lausa ülevoolavalt õnnelik. Ma arvan, et paljudel on täna rõõmupisarad silmis, sest lõpuks ometi tunneme taas uhkust Iowa üle," ütles demokraat Nathan.

Valimispeole saabuti ettevaatliku optimismiga, kuid õhtu edenedes asendus see üha suurema elevusega.

"Väga pikka aega pole meil olnud seda lootust ja rõõmu ega tunnet, et asjad võiksid paremaks minna. Et tulevik võiks olla parem nii meie kui ka meie laste jaoks," nentis demokraat Kelly.

Iowas on demokraatidel põhjust rõõmustada, kuid valimispeol elatakse kaasa ka erakonnakaaslaste edule teistes osariikides. Tänavused valimistulemused annavad demokraatidele uut lootust, et senine poliitiline jõudude vahekord Ameerikas võib olla muutumas.

Eriti suure üllatusena võeti siin vastu demokraatide võidud Lõuna-Carolinas ja Kansases. Kuid kaasa elati ka Texasele. Kõigis kolmes osariigis on vabariiklased olnud aastakümneid ülekaalus ning demokraadid on püüdnud seda murda.

"Mul on Texases Austinis häid sõpru ja ma tean, kui palju nad on demokraatide heaks vabatahtlikuna tööd teinud. Näha nüüd sealt selliseid suurepäraseid uudiseid on olnud imeline," rõõmustas demokraat Rachel.

Iowas, mis on viimastel valimistel olnud selgelt vabariiklaste poole kaldu, võitsid demokraadid nüüd kubernerikoha, senatikoha ja neljast esindajatekoja kohast kolm.

Demokraadid tunnistavad ka ise, et sellist tulemust poleks nad üksi saavutanud. Võidule aitasid nende hinnangul kaasa Trumpi administratsioonis pettunud vabariiklased.

"Tegelikult toetas siin Iowas meie kandidaate ka palju vabariiklasi. Demokraatidel poleks olnud võimalik selliselt võita, kui osa vabariiklaste valijatest poleks seekord meie poolt hääletanud," selgitas demokraat Joshua.

Kuid suure võidurõõmu kõrval räägitakse ka sellest, mis saab edasi. Demokraatide toetajad ootavad, et erakond ei veaks valijate usaldust alt.

"Demokraatlik Partei peab nüüd oma lubadused täitma, keskenduma elukallidusele ja nendele probleemidele, millest kampaania ajal räägiti. Inimesed peavad nägema, et demokraadid tõepoolest nende eest seisavad," rõhutas Joshua.

Washingtoni valija: majandus määras kõik

Washingtonis, kus toetatakse pigem demokraate, ei tulnud nende võit üllatusena, küll aga oli jahmatav sinise laine suurus. Vabariiklaste sõnul on need vahevalimised neile tõsiseks õppetunniks.

"Olime üllatunud, et demokraadid said senatis kõik endale. Majandus määras kõik," tõdes üks valija, lisades, et valimistulemuste mõju presidendile sõltub tema edasistest plaanidest. "See on talle väga raske."

"Ma arvan, et nii president kui ka demokraadid on sunnitud koostööd tegema, sest nad kuulsid inimeste arvamust. Ma ei usu, et see president tahab käed rüpes istuda ja jääda ilma pärandist, mida ta soovib. Ta hoolib oma nimest ja pärandist kõige rohkem ja see toob ta laua juurde," ütles Washingtoni valija Will.

"Minu arvates on vabariiklastel nendelt vahevalimistelt palju õppida. Paljud võitlused olid tasavägisemad, kui inimesed ehk lootsid, või läksid teistpidi, kui alguses eeldati. See pole üllatav, sest need on vahevalimised ja meil on praegu vabariiklasest president," nentis Põhja-Virginia noorte vabariiklaste juht Danielle Kocher.

ERR-i ajakirjanike hinnangud: demokraatide edu jõudis sügavale

Kansases oli kaamera ees Laura Kalam ja Washingtonis Maria-Ann Rohemäe.



Ajakirjanik Laura Kalami sõnul võib USA valimistel oodata veel üllatusi, sest Mississippi osariigi senativalimiste tulemus ei ole seni selgunud.

"Kui me teisipäeval rääkisime sellistest hästi punastest osariikidest nagu Kansas, kus ma praegu olen, või Iowa või Texas, mis võivad pöörata siniseks – ja mis ka juhtus –, siis Mississippi jäi paljudele kahe silma vahele," selgitas ta. Ta meenutas, et veel kaks aastat tagasi võitis Donald Trump seal enam kui 20 protsendipunktiga, kuid praegu võitlevad kandidaadid sõna otseses mõttes iga hääle pärast. Viimaste andmete põhjal edestas demokraatide kandidaat vabariiklast veidi enam kui 40 häälega. Kuigi lõpptulemuse selgumiseni läheb veel aega, näitab see Kalami hinnangul ilmekalt, kui sügavale demokraatide edu neil valimistel siiski jõudis.

Kommenteerides seda, mis Ameerikas edasi saama hakkab, märkis Maria-Ann Rohemäe, et kohe midagi suurt ei juhtu, sest uus kongress astub ametisse alles uue aasta alguses. Pärast seda läheb kogu seadusandlik protsess demokraatide juhtida.

"President on aga siiski Donald Trump, kellel on vetoõigus ja kes kindlasti seda ka kasutab," tõdes ta ja lisas, et presidendil endal saab olema väga keeruline kongressist midagi läbi suruda, olgu selleks eelnõud või administratsiooni liikmete ametisse kinnitamine. Samuti meenutas ta esindajatekoja uurimisõigust, mida on juba lubatud Trumpi administratsiooni vastu kasutada.

Tekkinud olukorras oleks Rohemäe sõnul hädasti vaja erakondadeülest koostööd.

"Valmisolekut selleks on küll näidatud, kuid eks näis, kas seda ka tegelikult suudetakse, või takerdub kogu seadusandlik protsess erakondadevahelistesse võitlustesse," arutles ta. Kuna mõlema erakonna sees on lõhed, ootab nii võitjaid kui ka kaotajaid enne 2028. aasta presidendivalimisi ees aeg, kus on vaja teha veidi hingeotsingut.