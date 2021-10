Merits: uute piirangute asemel tuleks tagada praegustest kinnipidamine

Enne, kui uusi koroonapiiranguid hakata kehtestama, tuleks tagada, et järgitaks juba praegu kehtivaid reegleid, ütles valitsuse teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits.

"Minu seisukoht, mis ei pruugi langeda kokku valitsuse ega isegi teiste teadusnõukogu liikmete omaga, on see, et juba kehtivad meetmed tuleb saada toimima," rääkis Merits usutluses Postimehele. "Kehtestada uusi meetmeid, kui eelmisi ei täideta - ei tööta koroonapassid nii, nagu nad peaks, ei tööta maski kandmine nii, nagu peaks -, tähendab täiendavate ebameeldivuste tekitamist inimestele, kes juba olemasolevaid meetmeid täidavad, samal ajal kui suurem osa, kes neid ei täida ega kavatsegi täita, tõenäoliselt ei täida ka midagi täiendavat," leidis ta.

Professori sõnul ei tasu arvata, et meil õnnestuks viirus Eestis hävitada, mis aga tähendab, et immuunkaitseta inimeste jaoks ei lõpe COVID-i pandeemia mitte kunagi ja nad võivad endiselt nakatuda, kui ei vaktsineeri end.

"Tegelik, jätkusuutlik lahendus olukorrale on ainult immuunsuse suurendamine, mis peaks toimuma ohutult, vaktsineerimise teel," rõhutas Merits.