Vanad Saaremaa kalavõrgud kaitsevad Ukrainas droonide eest

Eestist on aastate jooksul saadetud Ukraina sõjapiirkonda märkimisväärne kogus kalavõrke. Kui esialgu punuti kalavõrgud varjevõrkudeks, siis nüüd kasutatakse vanu kalavõrke ka droonide tõrjeks.

Saabki öelda, et kui need võrgud ja mõrrad püüdsid aastakümneid tagasi Saaremaa rannikumeres kala, siis varsti hakkavad need Ukrainas droone püüdma, ehk siis nende eest pigem kaitsma.

Ukraina toetajad Margus Ja Hillar kinnitavad, et on vedanud Saaremaa kalurite võrke Ukrainasse mitmeid koormaid.

"See tegelikult läheb otse Ukraina rindele. Sinna, kus on kõige keerukamad kohad, kõige tulisemad kohad. Täna võime arvestada, et see läheb ühte linna, aga võib-olla homme seda linna ei olegi ja eks nad seal kohapeal sätivad. See lägeb droonitõrje võrguks. Pannakse sellised suured avad kinni, kust hooga läbi ei saa lennata," rääkis Margus.

"Ma arvan, et üks 50 tonni võrku on ikka läinud. Jaa, sest kaks aastat on viidud ja iga reis ju ikka läheb tonnidega. Margus viib täna siit pool tonni või tonni ära," sõnas Hillar.

Loomulikult on see kõik osake Saaremaa kalanduse ajaloost, aga suure tõenäosusega poleks neil ka Saaremaal enam tõsist rakendust ja palju on neid juba varasemalt ka ära põletatud, lihtsalt üks ajastu on lõppenud

Hillari sõnul läheb Ukrainasse ka Koguva külast pärit vitsmõrd. "See läheb samamoodi, lõikan vitsa küljest ära ja selle soolika, mis vitste vahelt välja tuleb lõikan lõhki ja siis ta muutub selliseks kandiliseks tükiks," ütles Hillar.